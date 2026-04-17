Bolsa mexicana avanza atenta a Oriente Medio; acciones de Quálitas lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México suben levemente la mañana de este viernes. Los índices locales avanzan, aunque se perfilan a terminar esta semana con pérdidas acumuladas, en un mercado atento las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, gana 0.25% 69,265.12 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.04% hasta 1,383.34.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con ganancias. Destaca la aseguradora Quálitas, con 5.48% a 174.34 pesos, seguida por la aerolínea Volaris, con 4.84% a 14.09 pesos, y Peñoles, con 39.46 pesos, en 996.11 pesos.

Los índices locales caen después de que las plazas han anotado tres semanas consecutivas de recuperación. Las señales de un desescalamiento de la guerra entre Estados Unido e Irán han permitido los repuntes, pero ahora se encuentran en una zona decisiva.