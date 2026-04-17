Peso mexicano se aprecia frente al dólar y toca su mejor nivel desde febrero

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local gana terreno y toca su mejor nivel desde febrero, en un mercado impulsado por el optimismo de ⁠los operadores ante la posibilidad de un pronto ⁠fin de la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.1810 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2522 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 7.12 centavos, equivalentes a 0.41 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.2584 unidades y un nivel mínimo de 17.1278. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cae 0.46% a 97.77 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró convencido de que pronto se podría alcanzar un acuerdo para acabar con el conflicto. Afirmó que si bien era posible una prórroga del alto el fuego de dos semanas con Irán, el nuevo plazo quizá no sería necesario.

"Esperamos que la recuperación del peso continúe, la perforación de 17.20 la fortalecerá. En este sentido, la resistencia que enfrentará se ⁠ubica en 17.30, mientras que ⁠el soporte está en ⁠ubicada en 17.30. Sugerimos mantener posiciones", explicó Banorte en una nota.

Con este movimiento, la moneda mexicana amplía su avance en la semana. Frente a un cierre oficial de 17.3186 unidades por dólar el viernes de la semana pasada, el nivel actual significa una mejora acumulada de 13.76 centavos, que son equivalentes a 0.80 por ciento.