La cumbre sobre la masculinidad en México sigue adelante tras la polémica por la financiación pública

El viernes está previsto que se celebre en el estado mexicano de Jalisco, uno de los más violentos para las mujeres, una cumbre sobre la masculinidad en la que participarán ponentes polémicos como el escritor ⁠Jordan Peterson, a pesar de la indignación suscitada por ⁠la supuesta financiación pública de este evento con ánimo de lucro.

Un comité de la alcaldía de Guadalajara, capital de Jalisco, aprobó 400,000 pesos (alrededor de 23,170 dólares) como subvención para los honorarios de los ponentes, el alojamiento y la publicidad del evento, informaron los medios locales la semana pasada, citando un informe interno y fuentes anónimas. El evento, llamado "Fearless Masculinity" (Masculinidad sin miedo), cobra hasta 430 dólares por entrada.

Las entidades del gobierno local, cuyos logotipos aparecieron inicialmente en la lista de patrocinadores del evento antes de desaparecer, afirmaron posteriormente que no estaban financiando el evento, que hace hincapié en los ideales católicos.

México es un Estado laico y su Constitución restringe el patrocinio de eventos religiosos. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en una rueda de prensa la semana pasada que el gobernador del estado debería dar explicaciones.

México lleva mucho tiempo luchando contra las elevadas tasas de asesinatos por motivos de género, también conocidos como feminicidios. Solo en los dos primeros meses de este año, 756 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en México, la mayoría de ellas en lo que se consideró un accidente; unas 2,812 fueron violadas y se recibieron más de 162,000 llamadas relacionadas con la violencia de género y doméstica en los servicios de emergencia, según datos del Gobierno.

Luz León, representante del grupo de derechos Balance, declaró a Reuters que esa y otras 35 asociaciones habían presentado una denuncia formal instando a las autoridades a explicar lo ocurrido con respecto a la financiación del evento e investigar a los funcionarios implicados.

"Muchas veces se ha dicho que no hay dinero para atender a víctimas, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en el caso de Guadalajara, que es un estado con muy altos índices de violencia y desaparición de juventudes", señaló León. "Que en lugar de atender y de llevar los recursos hacia esos esfuerzos se estén usando para esto, pues nos parece preocupante".

"Están promoviendo la violencia de género y narrativas ⁠que perpetúan la discriminación con base en prejuicios y estereotipos de género", añadió, refiriéndose ⁠al evento que se promociona a sí mismo como una respuesta ⁠al "ataque a la masculinidad".

Entre los ponentes se encuentran Peterson y el actor mexicano y activista de derecha Eduardo Verástegui, quienes han promovido los roles de género tradicionales ⁠para las mujeres.

Entre los demás ponentes se encuentran el excapitán del FC Barcelona Carles Puyol y el excentrocampista brasileño Ricardo Kaká —aún por confirmar—, así como varias figuras religiosas católicas. Una captura de pantalla del 8 de abril de la lista de patrocinadores del evento, compartida por Balance, mostraba los logotipos de los gobiernos locales de Jalisco, Guadalajara y Zapopan, así como el de Tajín, fabricante del popular condimento de chile y lima de México.

Una semana después, todos estos logotipos habían desaparecido. Ni "Fearless Masculinity" ni ninguna de las demás organizaciones respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La prestigiosa Red de Universidades Anáhuac, una organización católica privada cuyo logotipo también apareció brevemente en la página del evento, declaró a Reuters que nunca fueron patrocinadores y que los organizadores ⁠incluyeron su logotipo sin su conocimiento ni autorización.

Un medio local citó al director del evento diciendo que la actividad trataba de mejorar la sociedad, no de maltratar a los demás. El foro de tres días celebrado en Guadalajara —que acogerá varios partidos del Mundial en junio— se autodenomina el mayor congreso sobre masculinidad de América Latina.