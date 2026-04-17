Wall Street sube con fuerza ante esperanzas de un pronto fin de la guerra contra Irán

Los tres principales índices de Wall Street suben con fuerza la mañana de este viernes. Los inversionistas se entusiasman con la posibilidad de que la guerra en Irán termine pronto, tras anunciarse la apertura del estrecho de Ormuz, lo que hizo caer los precios del petróleo.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a 30 gigantes, avanza 2.22% a 49,655.99 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 1.28% a 7,131.54 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 1.43% hasta 24,447.10 unidades.

Irán dijo que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto” para el tránsito comercial durante el resto del alto el fuego, lo que hizo perder más de 13% a las principales referencias del petróleo. Las acciones suben ante las expectativas en el mercado de menor inflación.

Aportando al optimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está convencido de que pronto se podría acabar con el conflicto. Afirmó que si bien es posible una prórroga del alto el fuego de dos semanas, este nuevo plazo quizá no sería necesario.

El S&P 500 y el Nasdaq se encuentran en máximos históricos desde el miércoles gracias a los valores tecnológicas. El sector de consumo discrecional (+2.96%) lidera el avance de ocho de 11 sectores del S&P 500, por el repunte de Tesla (+4.47%) y Amazon.com (+1.58%).