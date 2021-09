En un hecho inédito, el presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, apareció este jueves en la sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer la defensa de criterios de la revocación de mandato que promueve su partido, Morena, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Arturo Prida, representante del PRD, cuestionó la presencia de Gutiérrez Luna en la sesión del INE como representante de Morena, y a la vez ostentando la representación de los 500 diputados federales, incluyendo los de oposición.

“¿Cómo hubiera sido la reacción de su partido político si cualquier otro presidente de un poder como es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hubiera aparecido en una discusión de este Consejo General como representante de su partido político? Sé que es un asunto que no está prohibido, la ley no dice, pero es asunto de ética", dijo.

Él no representa a su partido político ni a su bancada, él representa a la Cámara de Diputados del país, a los 500 diputados, al Poder Legislativo, no a los de su bancada. Su presencia aquí, lejos de ser ilegal, es inmoral”, aseguró el representante del PRD.

Gutiérrez Luna apareció en la sesión del INE justo cuando se presentó el proyecto de acuerdo por el que se modifican los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada por el Congreso.

El legislador de Morena y presidente de la Cámara de Diputados cuestionó los formatos y procedimientos para recabar firmas ciudadanas, ambos contenidos en el proyecto sometido a discusión y aprobación.

En tono adusto, Gutiérrez Luna fustigó que el proyecto estableciera que sólo en 204 municipios del país se carece de posibilidades para que los ciudadanos puedan presentar a través de una APP de teléfono móvil su firma de respaldo a la celebración de la consulta sobre revocación de mandato.

Por ello, solicitó al INE que se permita a los ciudadanos de todo el país todas las posibilidades para expresar su respaldo a dicho ejercicio.

“Si me vienen con la visión burocrática de es más fácil para nosotros revisarlas (firmas) a través de una APP, perdóneme, pero no están entendiendo el espíritu del artículo 35, no están observando la ley, su obligación no es hacerse la chamaba más fácil, sino eficienciar el ejercicio del derecho de los ciudadanos”, espetó el presidente de la Cámara de Diputados a los consejeros del INE.

El consejero Roberto Ruiz Saldaña argumentó que una reciente encuesta 2019 reveló que hay en el país 86.5 millones de usuarios de telefonía móvil, y 9 de cada 10 son teléfonos inteligentes.

