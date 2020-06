El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Sabino Hermilo Flores Arias, anunció que la institución que encabeza realizará investigaciones, y en su momento emitirá recomendaciones, por el asesinato de la diputada local, Francis Anel Bueno Sánchez, y el múltiple crimen de siete elementos de la policía estatal de Colima.

Entrevistado por El Economista, el ombudsman local indicó que en el caso de la diputada Francis Anel Bueno, desde el 14 de mayo cuando Emma Sánchez, madre de la legisladora local de Morena, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer la desaparición de su hija, la Comisión de Derechos Humanos del Estado dio seguimiento al caso.

Expresó que personal de la Comisión acudió a la casa de la señora Emma Sánchez para hacer un reconocimiento de los hechos, y se giró la ficha de búsqueda.

Indicó que desde ese momento, la CDHEC abrió una queja que está en proceso, y que tiene que ver con la no emisión oportuna de la “Alerta Alba” por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) “y es un elemento de investigación”, indicó.

Sobre el caso de los policías asesinados, mencionó que hasta ahora se sabe que el pasado 28 de mayo, 10 elementos de la Secretaría de Seguridad de Colima -tres eran mujeres- fueron comisionados para escoltar a un grupo de empresarios (probablemente originarios de Nuevo León), del aeropuerto de Manzanillo al municipio de La Huerta, Jalisco.

El ombudsman mencionó que la Fiscalía de Colima no ha revelado la identidad de los empresarios, por lo que la CDHEC le solicitará esta información, a fin de recabar los testimonios de los inversionistas. Mencionó que en el caso de las tres mujeres policías que fueron liberadas junto con los empresarios, ya cuentan con medidas de protección.

Ante la pregunta sobre si la CDHEC indagará la posibilidad de que los empresarios hayan sido confundidos con un grupo de la delincuencia, o se les haya tratado de secuestrar o extorsionar, Sabino Hermilo Flores indicó:

“La determinación del organismo es el esclarecimiento de los hechos, y no vamos a escatimar recursos para que obre en nuestra carpeta y emitir la determinación sustentada en una perspectiva de derechos humanos. No descartamos ninguna línea de investigación, pero no podemos en este momento concluir o dictaminar hasta no tener agotada la investigación”, refirió.

[email protected]