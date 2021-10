Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, abrió la posibilidad de que pueda haber cambios en el dictamen de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, defendió que el tema de la participación mayoritaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantendrá.

“Es un hecho que el espíritu de lo que busca la iniciativa no cambiará ¿Y cuál es ese? Tener un sistema mixto de generación eléctrica donde participe la Comisión Federal de Electricidad en una proporción sólida, fuerte, con el 54% y la iniciativa privada un 46%”, dijo.

El presidente de la Comisión de Energía dijo que “aunque de manera sistemática afirmen que no cambiamos ni una coma a las iniciativas que recibimos, sí lo hacemos para mejorar todavía más la propuesta inicial, fortalecerla y construir consensos”.

“Y si para convencerlos (a la oposición) es la incorporación de algún tema específico, una aportación de parte de ellos, será el factor que genere ese convencimiento”, puntualizó el diputado al ser cuestionado sobre los votos necesarios para aprobar la reforma.

Por su parte, en conferencia de prensa, Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, aseveró que la alianza Va por México no permitirá “un albazo” por la mayoría de Morena para que la reforma del mandatario mexicano se apruebe “en lo oscurito” y en la madrugada.

“Tenemos una coincidencia esencial (PAN, PRI, PRD), es una ley tan importante, con tantos efectos para este país que, por supuesto no puede ser una reforma que se vote al vapor”, sostuvo

Mientras que el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, expresó que coinciden con el PRI en la realización de un parlamento abierto, pues “no hay una discusión entre nosotros”.

Parlamento dual

Las cámaras de Diputados y Senadores ven posibilidad de analizar la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica bajo el esquema de parlamento dual, a propuesta del priista Rubén Moreira Valdés.

Así se informó tras un encuentro privado entre los integrantes de las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras legislativas, presididas por el senador Ricardo Monreal Ávila y el diputado Moreira Valdés, realizado en la Cámara alta.

Monreal Ávila dijo que la propuesta que le hizo el priista no fue abordada durante el cónclave, pero que “el hecho de que lo plantee (el PRI) es muestra de voluntad política” para desahogar la propuesta presidencial.

A la fecha, explicó, en el Congreso solo se han realizado parlamentos abiertos para el análisis de distintos temas en cualquiera de las dos cámaras, o en las dos, pero no parlamentos duales; es decir, análisis conjuntos entre diputados y senadores.

En conferencia de prensa conjunta, Moreira Valdés reiteró que los legisladores del PRI piensan que todas las iniciativas se tienen que discutir ampliamente antes de definir su voto a favor o en contra.

“Nosotros estamos puestos ahí; buscarle más explicaciones no está bien. Decir sí o no desde el principio no creo que sea conveniente… los diputados y senadores enfrentarán su responsabilidad ante la nación”, abundó.

