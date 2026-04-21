Abren la puerta a insaculación en elección de consejeros

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que a más tardar mañana debe haber acuerdo entre los seis grupos parlamentarios representados en el seno de este órgano interno para la designación de tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE); advirtió que de lo contrario habrá insaculación.

“Y antes del 22, antes del miércoles, tenemos que intentar un acuerdo que construya la mayoría calificada; de no ser así, el 28, por insaculación, tendremos que revisar y realizar este ejercicio para designar a quienes serán los tres integrantes del órgano de elecciones máximo, el INE”, explicó.

En un video mensaje que publicó en la red social X, el también coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta anunció que la “agenda legislativa de esta semana está cargada; tiene asuntos pendientes de trascendencia”.

“Uno de ellos es decidir, por mayoría calificada, quiénes van a integrar el INE como consejeros, sustituyendo a los tres que han concluido su función, para el cual fueron designados por la Cámara de Diputados”, afirmó.

De acuerdo con el método acordado, el Comité Técnico de Evaluación remitirá a la JCP tres quintetas de candidatos, confeccionadas con los 50 aspirantes finalistas, de las que saldrán los tres nuevos consejeros electorales.

La Constitución establece que la designación de consejeros del INE requiere aprobación por mayoría calificada de votos, equivalente a dos tercios de los diputados federales presentes al momento de la votación.

Feminicidio

Entre los temas a discutirse y votarse esta semana por el pleno de la Cámara Baja, detalló Monreal Ávila, destaca la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de feminicidio.

“Y, sobre todo, uno muy importante, un dictamen que contiene la reforma al artículo 73, en la fracción 21, el inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio. Una reforma trascendente, importante y oportuna, cuya iniciativa envió la presidenta Claudia Sheinbaum, también esta semana trataremos de votarla para que continúe el trámite constitucional y rápido sea derecho vigente”, dijo.

Para esta semana se espera también, aseguró, votar, entre otros dictámenes, la minuta “con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de reducción de la jornada laboral’’.