Denuncian ante comisionado de ONU violencia contra defensores

Organizaciones civiles advirtieron sobre la persistencia de la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México por lo que urgieron al alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Türk, impulsar acciones para fortalecer los mecanismos de protección durante su visita al país.

A través de una carta pública dirigida al titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresó su preocupación por un contexto que calificó como “adverso” para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.

Las organizaciones señalaron que los riesgos se concentran especialmente en quienes defienden el territorio y el medio ambiente, los derechos de mujeres y diversidad, personas en movilidad, así como periodistas que cubren temas de seguridad, política y nota policíaca. Además, alertaron que la violencia impacta de forma particular a mujeres y comunidades indígenas.

Reunión con Segob

Ayer, en su primer día de su visita, el alto comisionado se reunió con la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, en la sede de la dependencia.

“En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los Derechos Humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas en México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, escribió.