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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 21 de abril del 2026.

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Redacción El Economista

Escapista

Autoridades federales detuvieron a dos personas en Huixquilucan, Estado de México, por la comercialización de medicamentos falsificados. Durante un cateo en la colonia Jesús del Monte, se aseguraron vacunas apócrifas, dosis de droga y materiales de distribución. Este operativo, basado en labores de inteligencia, permitió desmantelar un punto de venta que ponía en riesgo la salud pública mediante productos farmacéuticos ilegales.

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