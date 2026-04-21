Escapista

Autoridades federales detuvieron a dos personas en Huixquilucan, Estado de México, por la comercialización de medicamentos falsificados. Durante un cateo en la colonia Jesús del Monte, se aseguraron vacunas apócrifas, dosis de droga y materiales de distribución. Este operativo, basado en labores de inteligencia, permitió desmantelar un punto de venta que ponía en riesgo la salud pública mediante productos farmacéuticos ilegales.