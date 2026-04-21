Inconstitucional castigar el aborto

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la porción normativa “desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural” prevista en el artículo 16 de la Constitución de Tamaulipas, así como de cuatro artículos del Código Penal de aquel estado en su totalidad, y de dos más de manera parcial, por los que se tipifica el aborto como delito.

La resolución del máximo tribunal constitucional no implica, aún, la despenalización del aborto en aquella entidad federativa por lo que el amparo otorgado aplica solamente al grupo de mujeres que lo promovió.

El fallo establece que las autoridades de Tamaulipas deberán inaplicar de la esfera jurídica de las quejosas, en lo presente y futuro, los artículos declarados inconstitucionales por lo que no podrán utilizar tales disposiciones legales como fundamento para negar el acceso a la práctica de un aborto en las instituciones de salud pública locales, y prestar el servicio de aborto voluntario únicamente a las quejosas en el caso de que alguna lo solicite, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales mencionados.

Asimismo, las quejosas no podrán ser acusadas, procesadas, ni condenadas con fundamento en los artículos analizados, tampoco deberán ser expuestas al mensaje discriminador que contienen tales disposiciones legales; a ninguno de los profesionales de la salud que realicen abortos voluntarios en favor de las mujeres y personas con capacidad de gestar quejosas se les aplicarán las penas previstas en el Código Penal local, iniciarán carpetas de investigación por las autoridades ministeriales, ni fincarán responsabilidades administrativas de ningún tipo por ninguna autoridad local por prestar dicho servicio de salud.

Además, las autoridades realizarán capacitaciones, programas de difusión y talleres dirigidos al personal de salud con el objeto de difundir la importancia de no criminalizar las prácticas de aborto voluntario.