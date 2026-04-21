EU abre un portal para la devolución de aranceles

El gobierno de Estados Unidos (EU) puso en marcha el lunes una herramienta para reembolsar más de 166,000 millones de dólares en ingresos procedentes de los aranceles impuestos por el presidente, Donald Trump, y posteriormente anulados por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, falló en febrero en contra de una amplia gama de aranceles de Trump, lo que supuso una dura reprimenda a su política económica clave y abrió la puerta a los reembolsos.

El lunes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que ha activado la primera fase de su herramienta de tramitación, lo que significa que los importadores y los agentes de aduanas pueden empezar a presentar la documentación para recuperar sus pagos.

La agencia estimó en marzo que más de 330,000 importadores podrían tener derecho a la devolución de los aranceles o depósitos pagados por más de 53 millones de envíos.

En la puesta en marcha inicial del nuevo sistema, alrededor de 127,000 millones de dólares en pagos de aranceles son susceptibles de reembolso electrónico, según la agencia.

La sentencia del Tribunal Supremo se aplica a los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), que Trump utilizó para gravar a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos con tasas arancelarias variables desde que volvió a la presidencia en enero del año pasado.

Sin embargo, sus aranceles específicos para sectores como el acero, el aluminio y los automóviles siguen intactos.

Miles de empresas han presentado demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional desde la sentencia del Tribunal Supremo para solicitar reembolsos.

No obstante, el grado en que se compensará a los consumidores que han soportado la mayor parte de los aranceles dependerá de si las empresas comparten los fondos recuperados.

Por el momento, FedEx, por ejemplo, ha anunciado que tiene previsto reembolsar los aranceles pagados a «los transportistas y los consumidores que soportaron inicialmente dichos gastos».

Los reembolsos válidos se tramitarán, por lo general, en un plazo de entre 60 y 90 días tras la aprobación de las solicitudes, según ha añadido la agencia en un aviso reciente.