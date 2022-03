La suspensión temporal de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, ordenada por un Juez de Control por la posible comisión de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, es “persecución política’’, coincidieron el panista Andrés Atayde Rubiolo y el perredista Jesús Zambrano Grijalva.

“No vamos a callar que esto es una persecución política que tiene como origen el que Morena en la Ciudad de México perdió la capital el año pasado”, dijo el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital del país.

Atayde Rubiolo aseguró que ni la venganza política de Morena por haber perdido la ciudad ni el uso faccioso de las instituciones impedirán que la oposición gane la capital del país en 2024.

A través de un comunicado de prensa, el partido informó que su dirigente dijo que el PAN siempre será respetuoso de la ley, pero no callará ante la persecución política ni el uso faccioso de las instituciones, y que consideró como un exceso las medidas precautorias dictadas por una jueza contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, porque violentan el debido proceso y buscan disminuir su presunción de inocencia.

“Hoy le decimos al gobierno de la Ciudad, al partido oficial, a Morena, que no nos vamos a quedar callados y que la UNACDMX y la alianza #VaPorLaCDMX está más fuerte y unida que nunca’’, cita el comunicado.

Vía Twitter, Atayde Rubiolo posteó anoche:

“Las medidas cautelares a Sandra Cuevas muestran una vez más que: Morena no combate la corrupción, pero sí persigue a la oposición. Tenemos justicia selectiva. Morena no sabe perder y no acepta su derrota en la CDMX, particularmente en (la) alcaldía. Sandra Cuevas no estás sola’’.

Por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, dijo refrendar su respaldo a Sandra Cuevas y que esperará la nueva audiencia de pasado mañana.

“No olvidemos que el fondo del asunto es la persecución política que ha emprendido la jefa de Gobierno en contra de los alcaldes de oposición. No permitiremos que Morena quiera arrebatar en los tribunales lo que no ganó en las urnas’’, tuiteó el perredista.

Cuevas fue postulada al cargo, que ganó el año pasado en las urnas, por la coalición PRI-PAN-PRD.

