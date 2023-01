Otorgan a Ovidio suspensión contra el proceso de extradición a EU

Un juez federal otorgó una suspensión de plano a Ovidio Guzmán López, el Ratón, contra el proceso de extradición a Estados Unidos, luego de su recaptura el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa.

El juzgador federal —cuya identidad no fue revelada— concedió la suspensión para que Guzmán López no sea presentado ante la justicia estadounidense y “el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”.

El mismo juez decretó la suspensión de oficio contra posibles actos de incomunicación, y para que se le permita comunicarse con sus familiares y entrevistarse con sus defensores legales.

El pasado viernes, durante la audiencia inicial, en la que Guzmán López apareció con la vestimenta oxford de presidiario, el juez Gregorio Salazar Hernández del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, ordenó la prisión preventiva justificada contra Guzmán hasta por 60 días mientras el gobierno de Estados Unidos decide si presentar o no a México el expediente para su extradición. En caso de no hacerlo, advirtió el juzgador, ordenará la liberación del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán.

En esa audiencia, celebrada la tarde del viernes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó imputaciones contra Ovidio Guzmán por delitos cometidos en nuestro país, a pesar de que el canciller, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijeron que existían investigaciones contra dicha persona.

Alberto Díaz, abogado de Ovidio Guzmán de 32 años, dijo que su cliente padece de varias enfermedades, entre ellas depresión y ansiedad, por lo que durante la audiencia pidió al juez proveer de atención médica y medicinas.

jorge.monroy@eleconomista.mx