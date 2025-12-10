Asamblea de Dueños regresa al Atlante y confirma venta del Mazatlán

La Asamblea de Dueños de la Liga MX funcionó más rápido en aprobaciones que una sesión parlamentaria en México (la reunión entre los legisladores diputados o senadores). En el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los 18 dueños de la Liga MX llegaron a acuerdos de cara al 2026, siendo el Mundial de FIFA gran parte de la toma de decisiones.

Mikel Arriola, Comisionado de la FMF dirigió la mesa de negociaciones, en las que siempre suele hablar de registros récord en patrocinios en la FMF, un mayor número de operaciones, con un total de 1, 392 millones de pesos. Sin embargo, la noticia más cuestionada fue el regreso del Atlante.

Entre varios acuerdos, la primera división recibirá de vuelta a los Potros, que jugaron por última vez en el Clausura 2014. En una parte, esto se logró porque adquirió el certificado de afiliación del Mazatlán, pero por otro lado, son el equipo más ganador de la Expansión MX con tres campeonatos: Apertura 2021, 2022, 2024.

“El club Mazatlán informó a la asamblea que ha iniciado un proceso para el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios. TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante (dueño del Club Atlante) para la enajenación del certificado", dijo Arriola.

Se prevé que el equipo tenga su zona de concentración en el Ajusco y a reserva de las últimas decisiones, los Potros dejarían el Coruco Díaz de Zacatepec en el Estado de Morelos. La transacción de operación aún está en proceso y se espera que se complete antes del verano del 2026.

“En el caso del Atlante, cuando se perfecciona la operación, es que en todo caso el Club Atlante, el señor Emilio Escalante pida un cambio de sede, es lo que ocurriría una vez que se perfeccione la operación”, amplió.

Entre otros temas, se habló sobre una mejor organización de las categorías juveniles. Se estructuró un plan de desarrollo del futbolista mexicano que ordena la trayectoria del jugador desde que se inicia en torneos escolares, competencias estatales, campeonatos nacionales sub-11 a sub-15 y la Supercopa Sub-14 y Sub-15, además de una red binacional de visores.

"De estos programas han surgido 315 invitaciones a pruebas, 45 jugadores firmados y 80 incorporados a Selecciones Menores e integra a todos los actores del ecosistema”, explicó Ivar Sisniega, presidente de la FMF.