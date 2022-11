Apoyó AMLO a familia del Chapo para que lo visitara

Andrés Manuel López Obrador reveló que envió una carta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se realizara un trámite ante la embajada de Estados Unidos para ayudar a las hermanas del traficante de drogas, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, quien se encuentra recluido en aquel país, y así pudieran visitarlo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo mexicano comentó que los familiares de Guzmán Loera le habrían solicitado ayuda, a través de una misiva.

“Sí, me pidieron en esa ocasión, creo, me entregaron una carta en donde me pedían que las hermanas de Joaquín Guzmán Loera fueran a visitarlo, y yo hice el trámite, o sea, se lo envié al secretario de Relaciones para que se hiciera el trámite en la embajada de Estados Unidos. No sé en qué terminó, si le permitieron visitar o no. Pero sí me acuerdo de esa carta”, comentó el mandatario mexicano.

Visitas a Badiraguato

Los comentarios del mandatario mexicano se dan después de que diera a conocer que habría realizado una visita a Sinaloa, estado del que es originario el narcotraficante.

Es oportuno recordar que AMLO ha visitado, en al menos cuatro ocasiones, el pueblo de Badiraguato, tierra originaria de Joaquín Guzmán Loera: la primera fue en 2019; la segunda en 2020; en 2021 acudió de nuevo.

Mientras que este 2022 lo visitó en mayo pasado y, este octubre, habría sido su quinta visita.

Esta última visita el mandatario la negó al afirmar que el lugar que vistió fue Guamúchil.

“Hay una campaña en redes, que fui a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con el Cártel de Sinaloa. ¡Pues no! Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe ser estigmatizada. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país”, afirmó.

En marzo del 2020 la Presidencia de la República difundió la carta que María Consuelo Loera Pérez, madre de Guzmán Loera, había enviado al presidente Obrador solicitando ayuda para conseguir una visa humanitaria para ir a Estados Unidos y visitar al narcotraficante.

“Deseo insistirle sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo”, se indicó en la carta.

Es oportuno referir que en enero del 2017, el Chapo fue extraditado de México a Estados Unidos en donde fue custodiado por autoridades estadounidenses.

La acción fue aceptada desde el 2016, sin embargo, Joaquín Guzmán solicitó una serie de amparos para tratar de frenar el hecho.

