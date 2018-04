El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la Ley General de Seguridad Privada, en la que se regulan estos servicios como una actividad auxiliar de la función de Seguridad Pública en la prevención del delito.

Ernesto Gándara, legislador por el PRI, al presentar el dictamen expuso que se tiene el objetivo de poner “orden” en la distribución de competencias y la coordinación entre la Federación y estados, a fin de homologar a nivel nacional los requisitos y modalidades.

Detalló que en la actualidad existen unas 6,000 empresas de seguridad privada, de las cuales 3,640 están acreditadas, de éstas 1,232 cuentan con permiso federal y 2,408 locales, mientras que más de 2,300 empresas operan sin registro y personal certificado. El sector, dijo, aporta 1.4% del Producto Interno Bruto, con más de 500,000 elementos.

En sus posicionamientos, legisladores de oposición señalaron que con la ley se busca legalizar la “claudicación del Estado” en materia de seguridad pública, su privatización, además de que no se atiende el Artículo 20 constitucional, donde se regula el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que corresponde al Ejecutivo y no a los privados.

vacantes en INAI

Asimismo, durante la penúltima sesión de la Legislatura, la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana informó que turnó a la Junta de Coordinación Política el dictamen sobre la idoneidad de 32 de los 34 aspirantes a ocupar las dos vacantes como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Se prevé que hoy sesione la Junta de Coordinación Política y remita a la Mesa Directiva el dictamen para que en el pleno se designe a los dos comisionados.

se integran al inee

En tanto, Bernardo Hugo Naranjo Piñera y Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, rindieron protesta como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Ambos fungirán como comisionados por un periodo de cinco años. La votación favoreció a los ahora exintegrantes del INEE, Eduardo Backoff Escudero y Margarita Zorrilla Fierro.

LEY DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Poco antes de las 20 horas se sometió al pleno la minuta de la Ley General de Comunicación Social. Aunque la senadora Martha Tagle intentó colocar una moción suspensiva, con 58 votos en contra frente a 37 a favor la propuesta se desechó. Al menos 40 oradores se registraron para argumentar en pro y en contra.

La oposición subrayó que la legislación no cumple con las observaciones de fondo del fallo de la Corte, no se impide el sobrejercicio del gasto en la materia y no establecen sanciones a quien viole la normativa. Mientras que los senadores a favor, aludieron al término del 30 de abril establecido por la Corte, que de no cumplirlo se caería en desacato.

Al cierre de la edición los legisladores presentaban sus votos en particular.