El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador demandó a tres empresas (Coppel, Aeromexico y Telmex) que hagan público si están pidiendo a sus empleados que voten por el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, a cambio de no perder su empleo.

En un mitin en Puerto Vallarta, Jalisco, el candidato de Morena, PT y PES demandó: “les pido a los dueños de estas empresas que digan si es cierto o no, yo todavía lo pongo en tela de juicio. Me gustaría que aclararan este asunto”.

En ese marco, López Obrador reconoció que no todo el que tiene dinero en México, es corrupto. “No todo el que tiene es corrupto, nunca me ha importado lo material, por eso no han podido conmigo”, refirió.

Luego de cantar en su mitin con mariachi la popular canción “México Lindo y Querido”, el aspirante presidencial dijo saber ya que tras el segundo debate del domingo, subió más en las encuestas por lo que le recomendó al ex presidente Vicente Fox hacer campaña por Ricardo Anaya.

“Que agarre la matraca, que apoye a Anaya, porque después del debate crecimos más, y ya no le vamos a dar su pensión de 5 millones de pesos”, refirió.

En otro tema, afirmó que durante todo su sexenio, no subiría ningún impuesto ni promovería ninguna reforma fiscal.

“Vamos a enfrentar la corrupción, y esos 500,000 millones de pesos (de ahorros por acabar con privilegios y combatir la corrupción) no va a ser necesario el aumento de impuestos en todo el sexenio. No habrá una reforma fiscal para aumentar los impuestos y afectar la economía nacional, no va a aumentar el IVA y el ISR. No va a crecer la deuda pública”.

Reiteró que de ganar los comicios, no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos, porque ahí viven los “pequeños faraones acomplejados, corruptos”. Reafirmó que ese inmueble pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec. “Ahí espantan, hay malas vibras, aparece el chupacabras. ¿Saben cómo se va purificar México? Abriendo las puertas (de Los Pinos) al pueblo”.