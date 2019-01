Luego de que dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) afirmaron que serán opositores a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respetará las manifestaciones de los zapatistas, aunque afirmó que no se dejará cucar por ellos.

“No vamos a caer en ninguna provocación. Y añado para que no vayan a decir: ‘es soberbio, es indiferente’. Sencillamente todos tenemos derecho a manifestarnos y somos respetuosos del derecho a disentir”, manifestó.

El 1 de enero, al conmemorar 25 años del levantamiento armado del EZLN, el subcomandante Moisés afirmó que el movimiento no cree en las promesas del actual presidente de México, las que calificó como un engaño. Anunció que el EZLN se opondrá y no permitirá que se construya el Tren Maya.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó amor y paz a los integrantes del movimiento insurgente.

“Acerca de las declaraciones del movimiento zapatista, expreso mi respeto a sus planes, programas, a sus decisiones. Vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura.

“Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta. Amor y paz. (....) ¿Por qué hay inconformidad de los conservadores? Porque se dieron los cambios. Tardó este régimen de injusticias, de privilegios, 36 años y es natural que haya cuestionamientos y críticas y puntos de vista distintos. Los entiendo y además vamos a garantizar siempre el derecho a disentir”, refirió.

Finalmente, el presidente López Obrador aseguró no tener conflictos con el exsubcomandante Marcos, actualmente subcomandante Galeano.

“Lo he visto dos veces o tres veces. Pero no tengo ningún problema con él, ni con ningún dirigente del zapatismo. No tengo yo diferencias con dirigentes de movimientos sociales”, sostuvo.