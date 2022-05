El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que si no hay sentencias de jueces federales por casos de desaparición, es porque no hay investigaciones y, por lo tanto, tampoco judicialización de expedientes.

Sin mencionar que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de investigar el delito de desaparición forzada, y las fiscalías estatales los casos de desaparición, el ministro Zaldívar afirmó que, frente a los más de 100,000 desaparecidos reconocidos en México, el Consejo de la Judicatura Federal no tiene mucho qué hacer, ya que si no hay investigaciones, no pueden haber sentencias.

“Es que en este tema lo único que podemos hacer es que si hay procesos por delitos federales se tramiten, no hay más que se pueda hacer en ese tema por parte del Consejo, ¿qué está sucediendo? ¿por qué no hay más casos? ¿por qué no hay más sentencias? porque no hay investigación y entonces no se presentan, ni se judicializan casos.

“Esa es una de las partes trágicas de la impunidad, al no haber casos en los tribunales pues no hay sentencias, al no haber sentencias, pues no hay responsables y al no haber responsables, se alimenta la impunidad y la impunidad es el caldo de la violencia”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunció que la Suprema Corte financió un documental sobre el caso del llamado "Caníbal de Atizapán", el asesino que presuntamente victimó a por lo menos 19 mujeres, y el cual será transmitido a partir del 27 de junio en el canal 2 de televisión. Afirmó que el documental “Caníbal. Indignación total” ayude a visibilizar la violencia contra las mujeres y el fenómeno de la desaparición de personas.

“Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, tiene como objetivo evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas. En este país, como lo he dicho muchas veces, si alguien es mujer y pobre pueden matarla o desaparecerla que nadie se va a tomar la molestia de buscarla”, afirmó.