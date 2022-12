Necesario, mayor apoyo a Sistema por parte de AMLO

A siete años de la publicación de reformas en combate a la corrupción en México, expertos advirtieron que existe falta de apoyo y voluntad política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas autoridades para impulsarlas; además, señalaron que faltan adecuaciones en leyes y mejorar la profesionalización de servidores públicos que trabajan en áreas anticorrupción.

Marco Antonio Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que durante el sexenio actual se ha tenido una erosión de las “precarias instituciones” que existen en el país para el combate a la corrupción.

El especialista cuestionó las decisiones que ha tomado el presidente como unificar diversas áreas en instituciones con el fin de generar ahorros y que, consideró, han afectado el combate a la corrupción.

Por su parte, Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que al jefe del Ejecutivo federal no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) porque opina que éste viene de acuerdos de cúpulas entre las fuerzas políticas que gobernaban el país antes de su llegada.

“Eso menosprecia, por completo, el esfuerzo ciudadano que se hizo, entre 2015 y 2017, para hacer una reforma constitucional del tamaño que se hizo para la creación del SNA”, opinó el especialista.

También, indicó que el SNA requiere de apoyo político porque, durante el tramo final de Enrique Peña Nieto y lo que va del sexenio de López Obrador no ha existido.

Recordó que incluso se filtró una iniciativa de reforma que buscaba eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA, que es el órgano operativo del mismo sistema.

No hay ninguna discusión sobre qué deberíamos hacer (en el SNA) y eso se debe a que no hay apoyo político; a que no hay un respaldo a las decisiones que este organismo va a tomar”, dijo.

Señaló que, sin el respaldo político, por muy bien que la Secretaría Ejecutiva o el Comité de Participación Ciudadana del Sistema haga su trabajo, no habrá repercusiones en el sistema político, no se podrá investigar en la Fiscalía Anticorrupción, no se habilitarán las contralorías de la Función Pública. Esencialmente, sin apoyo, no se puede “alimentar” el proceso anticorrupción.

Armonización de leyes

Ricardo Alvarado expuso que hay 16 leyes a nivel federal, en materia anticorrupción, que requieren de ajustes legales para poder cuadrar a la perfección con las facultades previstas en las primeras leyes secundarias para el Comité Coordinador pero que, hasta el momento, no se ha realizado ninguna.

Alvarado Andalón reprochó que, a lo largo de estos cuatro años de mandato, el Ejecutivo ha concentrado las funciones anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública.

Mientras que, Marco Fernández indicó que las medidas para prevenir, investigar y castigar los actos de corrupción siguen siendo endebles pues el servicio nacional de carrera es precario; además, de que el presidente de la República ha reiterado, en distintas ocasiones, que no cree en la profesionalización del servicio público.

Pendientes del combate al flagelo

Faltan armonizar 16 leyes a nivel federal en materia anticorrupción.

Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León no cuentan con una propuesta final, en la actualidad, de Políticas Estatales Anticorrupción.

Baja California, Chihuahua y Morelos están aún en la recta final para avalar su Política Estatal Anticorrupción, a la espera de retroalimentación de la Secretaría Ejecutiva del SNA.

Hasta el 15 de diciembre, 10 estados con políticas anticohecho aún no tenían un programa de implementación.

