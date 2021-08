Como secretaria de Gobernación debió instrumentar una mayor interlocución con los partidos políticos y el poder Legislativo, admitió Olga Sánchez Cordero.

“¿Qué habría hecho diferente o mejor?’’, afirmó la ministra en retiro, y respondió: “¿Qué haría yo distinto? Tal vez, tal vez, mayor interlocución con los partidos políticos y mayor interlocución, inclusive, con el mismo poder Legislativo.’’

En conferencia de prensa tras el acto formal de entrega-recepción administrativa de la dependencia a Adán López Hernández, su sucesor, la recién electa presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dijo estar “muy satisfecha’’ con lo que logró como secretaria de Estado.

“La realidad es que me voy, aunque sea un cliché, con la satisfacción del deber cumplido… Yo pienso que tuve mucha interlocución con los gobernadores; prácticamente mi tiempo estaba dedicado a lo que sucedía en los estados, y en lo que podía yo apoyar a los gobernadores.’’

Sinceramente, abundó, no cree que haya un gobernador que diga que no fue atendido.

Desde su punto de vista, tuvo una “extraordinaria relación’’, “cordial’’, con todos los mandatarios estatales.

“Y los atendí según hasta donde mis posibilidades, tanto legales como constitucionales (lo permitieron) y, además también (dependió) de los recursos con los que nosotros teníamos para atenderlos, pero siempre, siempre hubo una relación muy interesante, muy fluida.’’

La primera mujer que encabezó la Secretaría de Gobernación (Segob) en México dijo estar, además, “muy contenta’’ porque tanto Alejandro Encinas como Rabindranath Salazar, subsecretarios de Derechos Humanos, Población y Migración y de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, respectivamente, le apoyaron mucho, sobre todo tras la desaparición de la subsecretaría de Gobierno.

“Ellos me apoyaron mucho y con la Unidad de Gobierno pudimos sacar adelante todas estas situaciones de gobernabilidad del país. Me voy muy contenta, muy satisfecha, muy agradecida con todos los colaboradores, porque la verdad de las cosas es que estuvieron a la altura, todos, todos, y en todo momento… Yo no tengo palabras para agradecerles lo que hicieron, como nos han acompañado y todo su esfuerzo, sus capacidades, su trabajo, su compromiso están ahí.’’

“Tal vez, lo que tú me dices (comentó en referencia a la pregunta formulada), tal vez hubiera yo tenido un poco más frecuentes las relaciones y la comunicación con el Senado, con la Cámara (de Diputados) y, sobre todo, con los partidos políticos.’’

Cuestionada sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador la castigó al relevarla en el cargo, eludió: “¿Crees que es un castigo llegar a la presidencia de un poder? Esa es la pregunta que te revierto, gracias. De un poder del Estado.

En su turno, López Hernández dijo que la instrucción presidencial recibida es “primero, mantener a esta secretaría como la estamos recibiendo el día de hoy, que esta transformación de las tareas de la secretaría que se han venido viviendo estos tres años, pues que se mantengan, que haya mucho diálogo con todos, mucho respeto a todos y que se siga como bien lo que hizo la ministra, pues se siga haciendo política y mucha política.’’

rolando.ramos@eleconomista.mx