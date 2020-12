Una nueva ola de propagación de Covid-19 en México ha llevado a los gobiernos locales a aplicar medidas adicionales, mientras que la administración de Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a la población para que en las fiestas decembrinas no se realicen reuniones.

De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México se encuentra en el lugar número 12 en cuanto a casos, y en cuarto lugar a nivel mundial en defunciones.

Aumentan defunciones

Entre el 1 y el 30 de noviembre pasados se registraron 14,187 fallecimientos en el país a causa del Covid-19, según datos de la Secretaría de Salud federal. Lo anterior equivalió a que cada día del mes que pasó se contabilizaran en promedio 472.9 muertes en el territorio nacional.

En comparación, en el mes de octubre se contabilizaron 14,017 decesos; que dio un promedio de fallecimientos diarios de 467.2 casos.

En términos absolutos, en noviembre se suscitaron 170 muertes más a causa del coronavirus que en el mes de octubre (1.21%).

Noviembre pasado se colocó como el cuarto mes con más decesos desde que inició la pandemia en México, detrás de julio (18,919), junio (17,839) y agosto (17,726).

Superan los 75,700 casos

Infecciones activas, al alza

El primero de diciembre había en el país 63,927 casos estimados activos; para el pasado sábado 5 de diciembre se estimaban 75,761, es decir, un aumento en dicho periodo de 11,834 casos, igual a 18.5% más.

Los estados en el país que registraban mayor tasa de casos activos por cada 100,000 habitantes, hasta el sábado pasado, eran la Ciudad de México (275.51), Aguascalientes (137.72) y Querétaro (126.51).

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal presentada el fin de semana, son siete los estados que han registrado alzas importantes de infecciones por Covid-19 en las últimas semanas: CDMX, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Sonora y Baja California.

Pide no realizar fiestas navideñas

El exhorto del presidente

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un llamado a la población para que se resguarde ante el aumento de contagios de Covid-19 en el país.

En su conferencia matutina, el mandatario presentó un decálogo de medidas en donde pidió no salir a la calle si no es necesario y en caso de hacerlo mantener la sana distancia; evitar visitas de amigos y familiares; y no realizar fiestas por la temporada navideña.

El titular del Ejecutivo federal exhortó también a la población a que en caso de presentar síntomas de Covid se llame al 911, se acuda a la clínica de salud más cercana y se realice una prueba de diagnóstico.

El presidente descartó la aplicación de medidas como toques de queda, ante el alza de contagios.

En CDMX y Edomex

Vuelven a crecer contagios

En la capital del país y el Edomex, el repunte de casos ha sido importante. De acuerdo con los datos de ocupación hospitalaria de la Secretaría de Salud federal, hasta el sábado, la CDMX registraba una saturación de camas generales de 75% y en camas con ventilador de 61 por ciento. Pese a ello, la capital se mantuvo en color naranja.

Como nuevas medidas, el gobierno capitalino indicó que los trabajadores de la CDMX regresarán a sus casas y se ampliará la capacidad hospitalaria, principalmente.

En el Edomex, las autoridades pidieron a la población reforzar las medidas de prevención ya que, si bien está en color naranja, la tendencia es hacia el rojo.

La ocupación de camas generales en Edomex era, hasta el sábado pasado, de 62% y en camas con ventilador de 46 por ciento. No obstante, el gobierno local no ha anunciado hasta ahora nuevas medidas que sean obligatorias.

En máxima alerta

Zacatecas y Baja California

Conforme a la actualización del semáforo epidemiológico que aplicará del 7 al 20 de diciembre, los estados de Zacatecas y Baja California son los que se encuentran en color rojo de máxima alerta por el Covid-19.

En Zacatecas, desde el pasado 30 de noviembre, las autoridades locales anunciaron el cambio de color naranja a rojo, por lo cual presentaron nuevas medidas para evitar una mayor propagación del coronavirus, entre las que están reducir el horario de operación de los negocios no esenciales, que deberán cerrar como máximo a las 7 de la noche.

En Baja California, por su parte, autoridades anunciaron el pasado miércoles el retorno a rojo. A partir de este lunes, los gimnasios y centros religiosos cerrarán sin una fecha definida para que vuelvan a abrir; mientras que mercados sólo tendrán un aforo de 50 por ciento.

Aplicarán nuevas medidas

Puebla y Quintana Roo

En Puebla y Quintana Roo se prevé aplicar nuevas medidas para controlar el aumento de infectados; ambas entidades presentaron un retroceso del color amarillo a naranja en el semáforo de la epidemia.

En Puebla, las autoridades anunciaron que a partir de este lunes negocios de alimentos con menos de 15 empleados podrán cerrar de lunes a sábado hasta las 9 de la noche, y el domingo a las 6 de la tarde.

En Quintana Roo, aunque no se han anunciado medidas específicas, la semana pasada el gobernador de la entidad Carlos Joaquín González, indicó que el regresar al color naranja significaba reducir actividades y más restricciones.

Se suma una localidad

Estados con menos peligro

Las entidades en riesgo bajo por el Covid-19 son Chiapas, Campeche y Veracruz; este último se sumó al color verde en la actualización del pasado viernes del semáforo epidemiológico nacional.

Ante la declaratoria de cambio de color, el gobernador veracruzano Cuitláhuac García declaró que en caso de que la entidad se mantenga durante un mes completo en verde se regresará a las clases presenciales en las escuelas. No obstante, llamó a la población a no confiarse y mantener las medidas para evitar contagios.

En Chiapas y Campeche, la reactivación económica va en marcha. Para Chiapas, organismos empresariales estiman que durante diciembre se reabran unos 500 restaurantes que tuvieron que cerrar por la contingencia sanitaria.

hector.molina@eleconomista.mx