Ante críticas y señalamientos contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la resolución que dio entrada a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a la boleta del 1 de julio como candidato a la presidencia por la vía independiente, los magistrados que avalaron la propuesta defendieron su determinación.

De manera extraordinaria, el Tribunal convocó a conferencia de prensa para que los Ponentes de los juicios ciudadanos de El Bronco y el legislador con licencia y aspirante Armando Ríos Piter volvieran a exponer los argumentos de las sentencias dictadas. En dicho espacio, estuvieron presentes también los magistrados que presentaron voto en contra, la presidenta Janine Otálora Malassis y Felipe de la Mata Pizaña, sin embargo, no tomaron la palabra para argumentar los fallos.

“Estamos aquí, de manera extraordinaria, porque hemos escuchado las expresiones de preocupación de la sociedad mexicana y porque entendemos que es importante que haya confianza en las autoridades electorales”, dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera quien fue encargado de realizar el proyecto de sentencia del caso del hoy candidato presidencial Rodríguez Calderón.

“Queremos dejar en claro que este Tribunal no hace política, no juzga, ni litiga con base en señalamientos en medios de comunicación o en redes sociales”, sentenció el magistrado Fuentes Barrera.

“Estamos totalmente seguros de la decisión que tomamos, a partir de todos los elementos que se han comentado”, aseguró por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien consideró que El Bronco, ‘pese a haber acudido en diversas ocasiones a intentar ejercer su derecho, no pudo hacerlo a plenitud “porque acudía a ciegas”.

Ello, toda vez que una vez que el aspirante obtenía un apoyo ciudadano y éste era capturado por la App, toda la información se transmitía al INE y sólo esta Institución conservaba el número de folios sin mayores datos.

Esto provocó que, en aquellos casos en los que la autoridad administrativa determinaba que cierto apoyo no era válido, el aspirante no pudiera comprobar lo contrario. Esa omisión del INE se tradujo en una de las causas por la que el aspirante no pudo desahogar en condiciones óptimas el derecho de audiencia.

El INE había descontado al Bronco y Ríos Piter, aquellos apoyos ciudadanos que presentaron irregularidades por lo que, tras la validación de las firmas determinó que ninguno de los dos alcanzó las 866 mil 593 rúbricas necesarias para obtener la candidatura.

Sin embargo, tras resolver sendas impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) revocó, el dictamen y con ello Rodríguez Calderón aparecerá en la violeta del 1 de julio.

También resolvió por mayoría de votos conceder 10 días de audiencia al senador con Armando Ríos Piter para revisar los apoyos presentados; ello al considerar que se violó la garantía de audiencia. Este periodo comenzó a correr a partir del miércoles.