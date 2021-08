Uniformados, con mochila en mano, y siempre portando cubrebocas, fue como este lunes miles de niñas, niños y adolescentes regresaron a las aulas después de año y medio de permanecer en casa. Muchos de ellos, ilusionados, pero también nerviosos por hacerle frente a la nueva forma de estudio que la pandemia de coronavirus les impuso.

Siguiendo los protocolos básicos de salud (gel antibacterial al ingreso del plantel, toma de temperatura y en algunos casos lavado de manos), para evitar contagios y bajo un operativo de seguridad, fue que en punto de las 7:50 de la mañana alumnos de la CDMX comenzaron a arribar de manera voluntaria a sus escuelas.

Bajo un modelo híbrido, es que estos menores deberán cursar el año escolar, pues se les permitirá asistir de manera escalonada a clases presenciales, para luego apoyarse con materiales a distancia aunque, no obstante, autoridades de los planteles educativos han reconocido la imposibilidad de otorgar un apoyo adicional de los maestros para dar asesorías a distancia, ello debió a la carga de trabajo que les genera el regreso presencial.

Mientras que aquellos alumnos pertenecientes a escuelas públicas y que decidieron no acudir a clases presenciales por el temor a los contagios de Covid-19, se les serán entregadas guías de trabajo, y sólo podrán apoyarse del programa Aprende en Casa.

“Yo no lo voy a traer. Sólo vengo a dejar documentos, pero lo voy a tener en casa. Lo traigo porque le van a hacer un examen de evaluación, y se va (...) Yo no quiero que se infecte, por eso desde casa toma las clases. Ya aprendió a leer y a escribir, aunque no tengo la paciencia”, así lo expresó Viridiana, mamá del pequeño Ernesto que está a punto de cursar su primer año de primaria en la escuela “El Árbol de la Noche Triste”, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde este lunes y hasta el viernes 10 de septiembre, se plantean llevar a cabo evaluaciones a los alumnos, con la intención de detectar problemas de rezago.

En la primaria “Leopoldo E. Camarena”, también en la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron recibidos con aplausos los primeros 20 niños de los 57 que confirmaron su regreso a clases.

“Algunos chiquitos de primero están nerviosos porque es escuela nueva, pero finalmente los que vienen ya lo hacen con ganas de estar o porque los padres de familia así lo decidieron”, dijo Verónica Caballero, directora del plantel.

La maestra también reconoció que aunque la escuela tiene 189 alumnos inscritos, gran parte de los padres de familia consideran no regresar a clases, pues señalan a la escuela como un área de alto contagio.

“Todavía hay mucho riesgo y creo que pudimos esperar un poco más, pero aquí estamos por los niños”, añadió.

María, que comenzó primero de secundaria este lunes, se dijo ansiosa por estar en la escuela. “Es muy feo estudiar desde casa porque luego no funciona el programa o no se entiende bien, además ya estoy harta de estar ahí siempre”, dijo la joven.

