Cumple dos años el Tren Maya y expropian más tierra

Cancún, QRoo.- En el segundo aniversario del Tren Maya se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo decreto expropiatorio de tierra para los tramos 1, 3, 5, 6 y 7 del circuito ferroviario.

La superficie total es de 44,447.31 metros cuadrados (m²), divididos en 26 predios de propiedad privada, ubicados en los municipios de Palenque en el estado de Chiapas; Candelaria y Calakmul en el estado de Campeche; Mérida e Izamal en el estado de Yucatán; Solidaridad, Othón P. Blanco y Bacalar en el estado de Quintana Roo.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano (Sedatu) emitió la declaratoria de causa de utilidad pública sobre estos terrenos el 18 de julio de 2025 y su segunda publicación el 21 de ese mismo mes.

La mayor parte de la tierra se encuentra en Campeche con 14 predios en el municipio de Candelaria y dos más en Calakmul; 2 más en Palenque, Chiapas; 1 en Mérida y tres en más en Izamal, Yucatán, así como 1 en Bacalar, 1 en Solidaridad y dos en Othón P. Blanco, Quintana Roo.