Nuevo León apuesta por promoción turística en países asiáticos

Nuevo León ajustó su estrategia de promoción turística tras el sorteo de juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque mantendrá el enfoque en el mercado tradicional de Texas, Estados Unidos, y Canadá, e intensificará los esfuerzos hacia Corea del Sur y Japón,informó la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal.

En conferencia de prensa de la Asociación de Secretarías y Secretarios de Turismo de México (Asetur), el presidente Bernardo Cueto Riestra, enfatizó que la visión para el megaevento deportivo trasciende por completo a las ciudades anfitrionas oficiales, “estamos convencidos que esta fiesta del fútbol permitirá que México incremente en mucho la llegada de visitantes”.

La estrategia conjunta de los 32 secretarios de Turismo estatales busca que los aficionados “puedan darse una vuelta por todo el país que es maravilloso, antes, durante y después del mundial”.

“Haciendo un análisis de los últimos mundiales, regularmente las ciudades cercanas al país sede del mundial reciben muchos turistas, ya sea antes, durante y después, tenemos el ejemplo del último mundial en Qatar, dejó visitantes en Dubái, la ciudad de Riad y los diversos destinos turísticos alrededor”.

“Estamos convencidos de que además de los aficionados que vendrán a disfrutar los partidos, en las sedes de México, también habrá muchos aficionados y turistas que aprovecharán el mundial para conocer los destinos de México”, detalló la secretaria..

Para lograrlo, los estados trabajan en el desarrollo de paquetes turísticos especializados, “en colaboración con turoperadores, aerolíneas, y hoteleros, para brindar paquetes que se acoplen a las necesidades de los aficionados”, explicó Cueto Riestra, estas ofertas combinarán experiencia futbolística con la riqueza cultural y natural de México, incentivando estancias más largas y una derrama económica extendida.

Nuevo León, como sede oficial, ejecuta un plan agresivo de conectividad “vamos a ir a Canadá y obviamente ahora con el tema de Corea y de Japón, pues vamos a hacer también una gira específicamente a esos dos países para invitarlos”. La entidad se posiciona como una puerta, al aprovechar sus vuelos directos, y ofrecerá espacios en su Fan Fest en el Parque Fundidora para que otros estados promocionen sus destinos.

Expectativas

“Sin duda los coreanos y los japoneses son un mercado muy importante, que vengan a a los partidos, porque también Corea juega en Jalisco, que entren por aquí, Nuevo León tiene vuelo directo de Corea, y de Japón también; que entren de aquí, luego que se queden a recorrer México, eso es lo que queremos finalmente”, añadió Martínez Villarreal.

Tras el sorteo de los primeros partidos, las expectativas de llegada de turistas siguen siendo altas, a pesar de que equipos importantes, conocidos por sus grandes aficiones no jugarán en México, “hay buenos partidos, en las tres sedes y hay aficiones que por primera vez en la historia van a jugar un mundial y que también buscarán viajar a alentar a sus selecciones”, dijo el presidente de Asetur.

Martínez Villarreal recordó que desde hace aproximadamente dos años trabajad en una Alianza del Norte con otros estados de la región, en la que se utilizará la plataforma del Mundial para dar a conocer una oferta turística amplia y diversificada.

Próximos pasos

Tras el éxito del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Hidalgo, que generó una derrama económica superior a los 67 millones de pesos, los 32 estados reunidos en Asetur, avanzan en proyectos conjuntos que buscan replicar ese impacto a nivel nacional. “Estamos plenamente coordinados y conscientes de que tenemos que lograr una gran unidad de coordinación para poder fortalecer nuestra oferta turística, aprovechar el momento de México en este 2026”, dijo Cueto.

Como la participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitut) de Madrid, la instalación de un comité con la industria de cruceros, y la colaboración para qué la feria ITB Américas se consolide en Guadalajara.