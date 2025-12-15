Firman convenio Fundación por México y Fundación Espacial Katya Echazarreta para impulsar educación con enfoque social y certificación laboral

Trabajarán para promover programas educativos STEM dentro del modelo Aula Por México®️ con especial atención a comunidades vulnerables.

Impulsarán proyectos conjuntos con perspectiva de género y énfasis en el combate al rezago educativo.

Acceso al “Campamento Aeroespacial Echazarreta” a beneficiarias y beneficiarios, con la asistencia personal de Katya Celeste Echazarreta González, la primera mujer mexicana en viajar al espacio

Con el objetivo de abrir nuevas rutas de desarrollo educativo y laboral para niños, jóvenes, mujeres y personas adultas en comunidades vulnerables, Fundación Por México, bajo el liderazgo de su Presidenta y Fundadora, la Maestra Karla Mawcinitt Bueno, formalizó una alianza con la Fundación Espacial Katya Echazarreta para impulsar programas de ciencia, tecnología e innovación con enfoque social.

El Convenio de Colaboración Interinstitucional que se firmó tiene el propósito de desarrollar programas educativos y de certificación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) dentro del modelo Aula Por México®️, ampliando el acceso a formación técnica para mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

El convenio firmado el día de hoy entre ambas fundaciones permitirá diseñar, ejecutar y difundir proyectos orientados al fortalecimiento de la educación STEM, incorporando perspectiva de género y acciones específicas para el combate al rezago educativo, a través del intercambio de materiales, contenidos, capacidades técnicas y experiencia institucional de ambas organizaciones.

La alianza establece que las beneficiarias y los beneficiarios que acrediten sus habilidades podrán participar en el proyecto “Campamento Aeroespacial Echazarreta”, en roles como tripulantes, monitores o colaboradores.

La colaboración firmada el día de hoy, contempla el desarrollo conjunto de procesos de certificación de competencias laborales en el sector aeroespacial, con el objetivo de facilitar la vinculación de talento certificado con empresas de esta industria estratégica para el país.

Asimismo, la Ingeniera Katya Celeste Echazarreta González, la primera mujer mexicana en viajar participará en actividades formativas dentro de las aulas del modelo Aula Por México®️ para acercar a mujeres, jóvenes y adultos a las oportunidades existentes en el sector aeroespacial.

Esta colaboración permitirá fortalecer la vinculación con empresas, organismos empresariales, instituciones académicas y organizaciones civiles, con el fin de consolidar donaciones, alianzas estratégicas y esquemas de apoyo que maximicen el impacto social de los programas educativos y de certificación.

En el evento fungió como testigo de honor de esta alianza el Ing. Luis Lizcano, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA. Durante la firma, ambas fundaciones refrendaron su compromiso por impulsar la educación científica y tecnológica en México, así como de abrir oportunidades reales de desarrollo profesional mediante la certificación laboral, con enfoque social y territorial.