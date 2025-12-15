Banco central de Argentina lanza nueva fase de programa monetario para acumular reservas

El banco central de Argentina (BCRA) anunció una profundización de fase en su programa monetario para acumular reservas consistentes con la evolución en la demanda de dinero y la liquidez de mercado, vigente desde enero próximo, señaló el lunes un comunicado.

Entre las nuevas medidas, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual y se iniciará un programa firme de acumulación de reservas internacionales que podría alcanzar a los 17,000 millones de dólares.

Estas decisiones son "un aporte para la reducción de la incertidumbre" en el actual escenario económico, dijo en rueda de prensa en titular del BCRA, Santiago Bausili.

Añadió que "es una fase que está originada desde nosotros (…) El FMI nos va acompañando y nos va aconsejando a medida que implementamos las distintas fases del programa".

El cambio era demandado por especialistas del mercado y los activos domésticos afirmaron precios con la confirmación.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI) Julie Kozack, publicó en X que "aplaudimos el reciente acceso a los mercados y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir las reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento".

"Estamos trabajando estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de estas importantes medidas", explicó.

Las medidas también fueron bien recibidas por los analistas ya que las consideran mucho más realistas ante la coyuntura macroeconómica.

Es "importante anuncio del banco central (...) Como se insistía, el esquema era insostenible, y ahora se flexibiliza modificando por inflación", remarcó el economista Christian Buteler.

Una colega subrayó que la medida "le da más margen de maniobra al banco central para comprar reservas".

Actualmente la banda de flotación varía 1% mensual, cuando la inflación de noviembre trepó al 2.5%.

"El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado", dijo el reporte oficial.

Acotó que "el escenario base de remonetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4.2% actual a 4.8% del PIB para diciembre de 2026".

Las medidas tienen como finalidad alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de la inflación internacional, señaló el comunicado.

Analistas coinciden en que la autoridad monetaria está urgida en recuperar reservas como respaldo al mismo crecimiento proyectado de la economía.

"El anuncio es sumamente positivo, ya que atiende varias cuestiones del programa económico: la cercanía del nivel de tipo de cambio a la banda superior, el bajo nivel de reservas internacionales, y el desvío de la meta con el Fondo Monetario Internacional", respondió el equipo de research de la correduría Puente.

Agregó que "en particular, la acumulación de reservas era el factor más demandado por el mercado".

Además, el BCRA se compromete a mantener las tasas de interés reales positivas para los depósitos en pesos.