El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene ningún temor en ser investigado y está dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se le involucre en torno a los videos en los que aparece su hermano Pío Lorenzo López Obrador al recibir dinero de David León, excoordinador de Protección Civil.

“Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre, en este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía no es la primera vez que voy a defenderme y siempre he salido de la calumnia ileso”, resaltó en conferencia.

Advirtió que en caso de acudir a declarar aprovechará para “hablar de los que me acusan; aprovecho para aportar pruebas, ¿cómo le llaman los abogados? supervinientes, así es ¿verdad?, sí, aprovecho el viaje, para que quede esto completamente claro”.

El mandatario mexicano recordó que David León anunció que se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República, por lo que “espero que mi hermano (Pío López Obrador) haga lo mismo”.

Dio a conocer también que antes de que se publicaran los videos, David León lo consultó. “Lo supe antes de que lo publicaran, porque el mismo David León me buscó y me dice: ‘me están hablando, que tienen un video’, y lo que le dije (fue) pues que lo saquen y que se diga la verdad”, sostuvo.

El titular del Ejecutivo federal vinculó las filtraciones de su hermano a los escándalos de corrupción de Emilio “L”, exdirector de Pemex, y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

“¿Por qué fue este video? Porque lo otro es muy fuerte y entonces quieren equiparar (...) No somos iguales”, defendió.

Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que Emilio “L”, quien actualmente es sujeto de un proceso penal, desde que llegó ha soltado información a los “cuatro vientos”.

La titular de Gobernación fue cuestionada sobre si la exposición de los videos de sobornos en el Senado, relacionados con el caso de Emilio “L”, retomados en la conferencia mañanera presidencial afecta el debido proceso, ante lo cual dijo: “Yo creo que este señor Lozoya desde que llegó ha estado, ahora sí que, soltando información a los cuatro vientos”.

