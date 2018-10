El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, definió la fórmula que seguirá para reducir los salarios de altos funcionarios del gobierno federal, y aumentar el de aquellos que perciben menos ingresos.

“El que gane en el gobierno federal menos de 20,000 pesos va a tener aumento de sueldo; el que gane más de 100,000, ¡para abajo! Esa es la fórmula”, indicó.

Al encabezar en Acapulco, Guerrero, una concentración pública como parte de su gira de agradecimiento, López Obrador defendió su plan de reducción de salarios, a pesar de que se han advertido posibles amparos por parte de funcionarios para evitar el recorte monetario, situación que podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Obrador reiteró que en su caso, percibirá 80,000 pesos mensuales, lo que significa 40% menos de lo que percibe el actual mandatario.

“Y de ahí para abajo todos, porque es una ley para aplicarse en los tres Poderes y en los tres niveles de gobierno. Que se despidan los Regidores (municipales) acostumbrados a servirse con la cuchara grande. ¡Ya se acabó eso, no va a haber burocracia dorada, no va a haber gobierno rico con pueblo pobre!”, afirmó.

Obrador enumeró serie de derroches que, desde su perspectiva se llevan cabo en el gobierno federal. “¡No saben cuánto derroche hay!”, sentenció. Planteó la desaparición de 47 oficinas de ProMéxico en el extranjero, cuyos funcionarios, dijo, “no hacen nada”.

Destacó que el “derroche” también terminará con la eliminación de todas las delegaciones federales, y la creación una coordinación única por cada estado del país.

Argumentó que para cumplir todas sus promesas de campaña, es necesaria la austeridad en el gobierno, y el combate a la corrupción, pues de lo contrario tendría que subir los impuestos.

“Tengo que nada más comprometer lo que podamos tener de ingresos en la hacienda pública, porque si no, tendríamos que incumplir el compromiso de que no van a aumentar los impuestos. Entonces, no van a haber nuevos impuestos; no va a haber gasolinazos; no vamos a endeudar el país, será mediante combatir la corrupción”, aseveró.

López Obrador refirió que antes de asumir la Presidencia, le leerá la cartilla a todos los que serán funcionarios del gobierno entrante.

“Antes de que entre yo a la Presidencia, voy a hablar con todos los servidores públicos, y les voy a leer la cartilla. Nada de que somos compañeros de lucha de hace muchos años, somos amigos, familiares ¡No! El que cometa un delito va a ser castigado, sea quien sea”, aseveró.

Finalmente, Obrador refirió que una vez que asuma el gobierno, no se dejará marear por el poder.

“No les voy a fallar, no me va a marear el poder ¿Saben lo que pido siempre? Que la naturaleza, el creador me de sabiduría y humildad, vamos a cumplir todos los compromisos”, afirmó.

