Escapista

El PRI en la Cámara de Diputados consideró que la nueva legislación en materia de aguas es ilegal, autoritaria y dañina para millones de mexicanos, especialmente para los campesinos, productores y pueblos originarios. Según lo expresado por el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, la nueva Ley de Aguas nació sin consultar a quienes debía proteger, refiriéndose a los pueblos originarios.

Circo

Los maestros con la Cuarta Transformación, no dudan en afirmar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los datos dicen que del 2018 a 2025 el salario de los maestros creció en términos reales un 38%, por arriba del promedio de los asalariados en el IMSS que fue de 22%, según datos de la SEP y el mismo Seguro Social.