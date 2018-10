El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la consulta para decidir el futuro del nuevo aeropuerto, consultando únicamente a 500,000 personas, sí es representativa de todo el país. “Estadísticamente funciona”, dijo.

Afirmó que el resultado de la consulta, será la decisión que adopte, es decir, continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco, o bien cancelarla para construir dos pistas en la base de Santa Lucia.

¿Se van a consultar a 500,000 personas, es representativa para una decisión tan importante? –se le preguntó a Obrador.

“Aun así. No es lo mismo 100,000, que uno. ¿o es lo mismo?”, respondió.

Entrevistado en el aeropuerto de la Ciudad de México, previo a su viaje a Colima, López Obrador recordó que este lunes se dio a conocer la pregunta que se realizará en la consulta que se realizará del 25 al 28 de octubre próximos.

“Ya se dio a conocer la pregunta sobre el aeropuerto, y se presentó creo y también al Comité que va a llevar a cabo la consulta, creo que vamos muy bien en lo que se planteó. Ya la semana que vienen, a finales de la semana próxima se va a llevar a cabo la consulta, son cuatro días, ojalá y hoy que inicia esta semana y toda la semana y la que viene, se hable sobre el tema, se reflexione, se discuta, se debata sobre el tema, sobre las dos opciones; que la gente se entere más, que los medios nos sigan ayudando para que todos conozcan los pro y los contra de una opción o de otra”, dijo.

¿Será suficiente sólo consultar a 500,000? ­–se le insistió.

“Lo importante es la consulta. Hay veces que se hace una encuesta y se le pregunta a 1,000 ciudadanos; una encuesta nacional de las que hacían para saber cómo nos iba a ir en la elección, de 1,200 cuestionarios. Estadísticamente funciona una encuesta nacional de 1,200 cuestionarios para saber qué opinión tiene la gente, desde luego una consulta requiere más participación, pero eso lo va a decidir también la gente. A lo mejor participan más, participan menos, lo importante es la opinión de los ciudadanos, que se está recogiendo la opinión de la gente, no es una decisión cupular, es una decisión de los ciudadanos, ojalá y participen muchos, eso va a depender también de la información que se tenga, pero va a ser una consulta vinculatoria, porque lo que diga la gente es lo que vamos a llevar a cabo”, afirmó.

¿El PRD dice que no es suficiente para que sea vinculatoria? –se le preguntó.

“Es su opinión de ellos, pero desde hace ya algún tiempo dimos a conocer que iba a haber una consulta, y no hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida. ¿Qué es mejor? Que se decida en una consulta con los ciudadanos, o que se decida cupularmente”, contestó.

¿Aunque sea una minoría?

“Aun así. No es lo mismo 100,000 que uno. ¿o es lo mismo?”.

¿No es mejor usar el fondo de transición para solventar la consulta que la paguen los diputados de Morena? –se le requirió.

“Si, qué bueno, porque no se requiere mucho recurso, no es el INE, ahí si se necesitan costales de dinero”.

¿No ve riesgos en ello?

“No (veo riesgo), para nada, miren, cuando hay convicciones democráticas se respeta siempre la voluntad de los ciudadanos, no se hace trampa, el fraude electoral no tiene que ver con nosotros; nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral ni lo haremos. Eso tiene que ver otros que ya no puedo mencionar como lo hacía antes, porque ya no estamos en campaña, ahora ya soy Presidente electo, y tengo que cuidar la investidura, y ya tengo que moderar mi vocabulario, y ya también ustedes no me anden preguntando cosas, no me estén cucando, porque en una de esas me salen las cosas. Cuando yo digo una cosa, así fuerte, es porque ustedes me preguntan; somos corresponsables (risas). Vamos a auto limitarnos todos, vamos a autocontrolarnos, automodernarnos todos. Ya, amor y paz, porque yo ya no quiero seguir hablando de la mafia del poder ni de la prensa fifi, y ya no quiero hablar de otras cosas, hay que pensar en cambiar este régimen nada más, ya saben ustedes por qué hay que cambiarlo”, dijo.

Luego de esta entrevista, López Obrador abordó un avión comercial que lo traslado a Colima, donde hoy se reúne con el gobernador José Ignacio Peralta, y luego, a las 17:00 horas, tendrá un mitin en la capital de Colima.

