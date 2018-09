Es fundamental que el equipo que integró la Comisión Especial para la Reforma Política del Gobierno de la Ciudad de México y que se encargó de redactar el proyecto de Constitución de la capital del país se mantenga y apoye el trabajo legislativo que queda pendiente, consideró Clara Jusidman.

En entrevista, la presidenta fundadora de Incide Social y exdiputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México destacó que aún hace falta hacer una revisión sistemática y armonizar tanto la Constitución misma como las leyes reglamentarias que emanen de ellas y los ordenamientos legales que deban actualizarse con el fin de que estén en consonancia con esa ley suprema en la capital.

Explicó que cuando el Constituyente elaboró ese documento trabajó en ocho comisiones y por el tiempo que tenían no fue posible la armonización y eso debe hacerse ahora.

“Hay que hacer una revisión sistemática de donde haya incongruencias en la Constitución y tener muy en cuenta los transitorios”, indicó.

—¿Ahora que estamos a unos días de que entre en vigencia la Constitución de la Ciudad de México y la primera legislatura del Congreso de la capital, en qué debemos poner atención para que el proceso que inició el Constituyente llegue a buen puerto?

—Mire, yo acabo de leer una propuesta que le hace el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva a la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, de mantener el grupo de Muñoz Ledo que estuvo llevando todo el proceso del grupo redactor del proyecto porque usted sabe que desde enero del 2016, se creó un grupo de 30 personas para hacer el proyecto inicial de la Constitución.

Este grupo de jóvenes abogados muy buenos siguieron, se llevaron y siguieron, digamos, conducidos por Muñoz Ledo (quien fue presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del gobierno capitalino) todo el proceso de la redacción del proyecto y después estuvieron muy activos y muy participativos en la Asamblea Constituyente.

Me parece fundamental preservar ese grupo, es un grupo de gente joven, inteligente, muy buenos y conocedores de los temas y que conocen todo el proceso. Sería una lástima que ese grupo se desbalagara, digamos, se fuera, se destruyera. Ellos pueden ayudar mucho a la asamblea y al Congreso, al actual Congreso porque entienden muy bien la Constitución.

La Constitución al final, como fue trabajada en ocho comisiones, no tiene un..., no fue posible, un proceso de armonización.

Se creó esa comisión pero no hubo tiempo para armonizarla. Entonces, al haber ocho comisiones trabajando de manera paralela debe de haber inconsistencias naturales, porque no fue posible hacer una revisión sistemática, entonces yo pienso que hay que hacer una revisión sistemática de donde hay incongruencias en la Constitución de la capital.

—¿Particularmente, en dónde hay que poner atención?

—Tener muy en cuenta los transitorios, porque los transitorios están manejando una serie de fechas donde se tienen que emitir leyes secundarias o leyes reglamentarias en donde el trabajo puede ser muy abrumador para el Congreso.

Tienen que tener un equipo que les ayude a coordinar la elaboración de la legislación secundaria, pero que lo haga también en forma de que sea congruente, o sea no puede ser que las 150 leyes o más que hay que crear o modificar a partir de la Constitución se hagan de manera individual.

Tiene que haber un ente que esté coordinando y de congruencia al proceso. Entonces, eso es lo que a mí parece que es muy importante tener en cuenta, porque estamos en riesgo de perder el equipo que ha dado seguimiento a todo este trabajo.

—Ahora que comienza la vigencia de la Constitución habrá casos en los que se requieran recursos para hacerla valer. ¿Dónde debe trabajarse en ese asunto, sobre todo cuando la Constitución establece que los derechos son exigibles y judicializables?

—Bueno, tiene que emitirse la ley de derechos humanos, la ley de sistemas de derechos humanos y una corrección, un ajuste a la ley de Comisión de Derechos Humanos, eso es lo próximo.Creo que hasta febrero del 19 es el tiempo, pero muy importante es el sistema de planeación.

En el sistema de planeación tienen que definirse los estándares básicos a partir de los cuales se van a ir cumpliendo los derechos que son progresivos.

Hay derechos que se tienen que cumplir ya, punto, no hay de otra, es sí o no, no torturar, no desaparecer forzadamente.

Pero, por ejemplo, en materia de agua, usted no puede decir ahora a todos universalmente les voy a dar agua potable, con corriente durante todo el día a nivel de sus hogares. Tiene que ir programando como va a ser eso y tener un compromiso de avance.

Eso lo tiene que hacer el Instituto de Planeación entonces otra de las leyes muy importantes es la ley de planeación y que de ahí derive la creación derecho del Instituto de Planeación.

Ésas son para mí dos vertientes de legislación secundaria que tendrían que cubrirse en los próximos meses por el Congreso de la Ciudad de México, hacer las leyes reglamentarias para todo lo que tenga que ver con derechos humanos y las planeaciones.

—Entonces va a ser fundamental el trabajo de la primera legislatura del Congreso…

—Fundamental, fundamental, presentar las bases para que funcione toda esta nueva concepción el tema de derechos humanos que está plasmado hoy en la Constitución.

Mi preocupación es de darle congruencia y continuidad al proceso y no generar rupturas en este momento que no serían convenientes, ya que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación está rechazando varios de los puntos de acciones de inconstitucionalidad que metieron después de la producción de la Constitución, esa parte ya se está superando entonces sí es importante seguir con la congruencia del proceso.

Clara Jusidman Rapoport

• Es licenciada en Economía por la UNAM.

Se ha desempeñado como:

• Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.

• Miembro del grupo redactor de la propuesta de Constitución Política de la Ciudad de México.

• Miembro de la junta de Gobierno del Conapred.

• Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

• Presidenta fundadora de Incide Social AC.

