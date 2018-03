Monterrey, NL. El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que exigirá al Instituto Nacional Electoral validar cada una de las más de 2 millones de firmas que logró para ser candidato independiente a la Presidencia. Y como segunda instancia recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender su derecho de aparecer en la boleta electoral.

Así lo comentó en entrevista con una televisora local.

Argumentó que el INE no ha dicho que las firmas o apoyos que recibió son falsas, “no hay ninguna firma falsa, (el INE) dice que hay inconsistencias, que hay simulación, por ejemplo si alguien mandó una foto que no es una credencial”.

El Bronco sostuvo que no hizo trampa “no lo haría nunca, estoy resistiendo el embate de todos mis contrarios políticos; les gustaría mucho que no pasara, eso sigue sosteniendo a la partidocracia que corrompe al país, estoy luchando contra eso, no vamos a decaer (…) soy respetuoso de la ley pero no soy dejado”.

Recalcó que este domingo 18 de marzo acudirá al INE para registrarse como candidato independiente y recibirá apoyo de mucha gente que viene de todo el país, donde entregará los documentos que el Instituto solicita.

Y confió en que el Tribunal Electoral resolverá a su favor, para que aparezca como candidato independiente a la Presidencia en la boleta electoral.

Partidos controlan INE

Por otra parte, ayer que se dio a conocer que sólo Margarita Zavala alcanzó los apoyos que solicitó el INE para convertirse en candidato independiente. De ahí que, Jaime Rodríguez subió un video a su cuenta de Facebook donde arremetió contra el INE y los partidos.

Aseguró que al notificar que las más de 2 millones de firmas que le dieron los ciudadanos no son suficientes, “es un golpe bajo para todos los que nos firmaron. El sistema de los partidos, demuestra una vez más que tienen secuestrado al INE y que tienen secuestrado a México”.

Porque “hoy nuestra democracia depende de un INE inexistente, inequitativo, e inepto, no importa cuántos millones de firmas hubiéramos conseguido, nunca hubieran sido suficientes”, porque no es viable que si ya le habían validado más de un millón de firmas, se hiciera una segunda revisión.

“Los consejeros han dejado claro que los ciudadanos independientes somos los hijos bastardos de la democracia y por esa razón quiero decirle al INE gracias por aclararnos lo que ya sabíamos que los consejeros responden a los intereses de los partidos y no de los ciudadanos”, atajó El Bronco.

Consideró que habría temor por parte del sistema político de que llegue un candidato independiente a la Presidencia porque se les acabaría su poder y su negocio “de ese tamaño es ese miedo, surgió cuando ganamos Nuevo León y le dimos un primer gobierno independiente, eso aún les duele, por eso tienen miedo”.