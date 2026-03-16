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Wall Street abre al alza impulsada por distensión en mercado petrolero
En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0.80%, el índice Nasdaq avanzaba un 0.98% y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0.82 por ciento.
La Bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por un ligero retroceso de los precios del petróleo, mientras Donald Trump presiona a las grandes potencias para que se impliquen en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
En las primeras operaciones del lunes 16 de marzo, el Dow Jones subía un 0.80%, el índice Nasdaq avanzaba un 0.98% y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0.82 por ciento.