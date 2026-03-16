Wall Street abre al alza impulsada por distensión en mercado petrolero

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por un ligero retroceso de los precios del petróleo, mientras Donald Trump presiona a las grandes potencias para que se impliquen en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

En las primeras operaciones del lunes 16 de marzo, el Dow Jones subía un 0.80%, el índice Nasdaq avanzaba un 0.98% y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0.82 por ciento.