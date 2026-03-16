¿Cómo vender ropa en línea? Guía básica para empezar tu negocio desde casa

Vender ropa en línea es una opción viable para incrementar ingresos. Esto se debe a que existen varios nichos y también plataformas para comercializar.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la categoría de moda es una de las más demandadas en el comercio electrónico, por lo que si planeas vender ropa, es una excelente opción.

Sin embargo, no solo se trata de subir fotografías a redes sociales y poner un precio, debido a que primero se planifica el nicho, se buscan proveedores, el tipo de ropa a vender y qué plataformas elegir.

Guía básica para comenzar a vender ropa en línea

Para construir un negocio sólido en línea hay que tener un diferenciador. Por ello, estos son los pasos a considerar antes de vender en línea:

1. Analiza al público objetivo: Esto implica conocer sus preferencias y estilos de vida, lo cual ayuda a seleccionar las prendas más atractivas para los futuros clientes. Por ejemplo, si la idea es vender ropa de bebé, analiza tendencias, datos demográficos y gustos, como colores, estilos y rango de precios.

De acuerdo con Tiendanube, es importante responder las siguientes preguntas que servirán de guía para encontrar las prendas adecuadas:

¿Qué tipo de ropa usa o quiere usar tu público objetivo?

¿Qué tipo de ropa está en tendencia?

¿Qué están vendiendo mis competidores directos?

2. Busca proveedores: Sin importar si es ropa deportiva o juvenil, es vital ponerse en contacto con proveedores. En este sentido, se aconseja analizar los siguientes aspectos:

Precio de los productos.

Origen de la mercancía.

Calidad de las prendas.

Costo de envío.

Asimismo, considera tener más de un proveedor como respaldo y en caso de que la ropa sea de segunda mano, analiza el estado de las prendas para evitar problemas con los clientes.

3. Usa las redes sociales: Para ser visible en los canales digitales, las redes sociales son indispensables, debido al alcance que tienen las publicaciones. Por ello, elige las que mejor se adapten al negocio, como Facebook o Instagram.

Incluso, algunas redes sociales cuentan con marketplaces, por lo que es una alternativa para comenzar a vender. Por ejemplo, vender utilizando el live shopping genera interacción, permite llegar a más personas y las prendas se pueden apreciar mejor.

Consideraciones para generar confianza en el negocio

Un error es subestimar a los clientes, por lo que intentar engañarlos con fotografías demasiado retocadas genera un impacto negativo y afecta la confianza hacia el negocio.

De acuerdo con Shopify, las fotografías son el mejor aliado en el e-commerce y por eso, es recomendable tomar varias fotos desde distintos ángulos.

Mientras que, los atributos más valorados en un sitio de e-commerce de acuerdo con la AMVO es la descripción de los productos, por lo que al comercializar las prendas, considera que los clientes buscan conocer todos los detalles de las prendas, como tallas, texturas, medidas y materiales.