Precio del oro cae por menores perspectivas de recorte de tasas de interés de la Fed

Los precios del oro bajaban el lunes, presionados por el temor a que el aumento de los precios del petróleo pudiera avivar aún más la inflación y provocar una postura más restrictiva por parte de los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que restaría atractivo al metal, que no rinde intereses.

El oro al contado caía un 0.7% a 4,983.17 dólares por onza la mañana de este lunes. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril bajaban un 1.5% a 4,987.30 dólares.

"El mercado del oro ha desplazado su atención de las implicaciones del cierre del estrecho de Ormuz hacia las implicaciones de la inflación a largo plazo", dijo Bernard Dahdah, analista de Natixis.

"El aumento de los precios del petróleo implica una mayor inflación, lo que tiene repercusiones en la Fed. La Fed podría dar un giro, dejar de recortar las tasas y eso ejercería una presión a la baja sobre los precios del oro".

El petróleo se mantenía por encima de los 100 dólares el barril, con una subida de más del 40% este mes hasta alcanzar sus niveles más altos desde 2022, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán llevaran a Teherán a detener los envíos a través del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó el domingo a sus aliados para que ayudaran a asegurar el estrecho de Ormuz, mientras las fuerzas iraníes continúan los ataques contra esta vía marítima vital en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya entra en su tercera semana.

La Reserva Federal se reunirá esta semana para una reunión de política monetaria de dos días, en la que se espera que mantenga las tasas de interés sin cambios.

Otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, también se reunirán esta semana, centrándose en la evaluación de los responsables políticos sobre el impacto de la guerra de Irán en la inflación, el crecimiento y las políticas futuras.

"Pero esperamos que los bancos centrales estén atentos a los riesgos de inflación sin recurrir a subidas precipitadas de los tipos de interés", señaló UBS en una nota.

"Además, cuanto más se prolongue el conflicto entre Estados Unidos e Irán, mayor será el riesgo de repercusiones económicas negativas, lo que debería respaldar la demanda de oro como cobertura".

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía 2.6% a 78.46 dólares por onza. El platino al contado operaba estable en 2,024.85 dólares y el paladio bajaba un 0.5% a 1,542.92 dólares.