Indicadores del 16 al 20 de marzo: Decisión de la Fed, consumo privado y actividad económica

En una semana más corta debido al festivo por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en México el lunes, el calendario de indicadores económicos locales contempla información sobre industria manufacturera, consumo privado y actividad económica. Además, en el terreno internacional destacan las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE).

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para el lunes en México, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Martes 17 de marzo: Industria manufacturera

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (enero)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

El martes se retoma la actividad tras un fin de semana largo, con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) correspondiente a enero. El indicador muestra la evolución del empleo, las remuneraciones y las horas trabajadas en este sector, uno de los más relevantes de la economía nacional.

Además, como cada martes se conocerán los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales realizada por el Banco de México. El reporte muestra las tasas adjudicadas y la demanda por instrumentos como los Cetes, Bonos y Udibonos , dando señales sobre la confianza en el país.

Miércoles 18 de marzo: Decisión de la Fed

Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos (febrero)

Decisión de política monetaria de la Fed y proyecciones del FOMC

Inflación en la zona euro (febrero)

A media semana se publicará en Estados Unidos el Índice de Precios al Productor correspondiente a febrero. Este indicador mide la variación de los precios desde la perspectiva de los productores y permite anticipar las presiones inflacionarias antes de que sean trasladadas a los consumidores.

La Reserva Federal dará a conocer su decisión de política monetaria , acompañada por la actualización de sus proyecciones económicas. En su conferencia, el presidente del banco central, Jerome Powell, podría hablar sobre las consecuencias económicas que tendría la guerra en Oriente Medio.

Entre los indicadores europeos destaca la publicación de la inflación de la zona euro correspondiente a febrero. El dato permite evaluar la evolución de los precios en el bloque y medir si las presiones continúan moderándose, información relevante para las expectativas de tasas de interés.

Jueves 19 de marzo: Consumo privado

Indicador Oportuno del Consumo Privado (febrero)

Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia (marzo)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

Decisión de política monetaria del BCE

En México se publicará el Indicador Oportuno del Consumo Privado correspondiente a febrero. Este dato permitirá anticipar la trayectoria del gasto de los hogares, uno de los principales componentes de la demanda interna. Ofrece señales tempranas sobre la fortaleza del mercado interno de México.

En Estados Unidos se espera el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de marzo. Este sondeo ofrece una lectura oportuna sobre la actividad industrial en esa región y funciona como referencia adelantada para evaluar la fortaleza del sector manufacturero y las perspectivas de producción del país.

También en Estados Unidos, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo serán importantes para monitorear la evolución del mercado laboral. El dato muestra cuántas personas solicitaron apoyo por desempleo y ayuda a identificar posibles señales de enfriamiento en la contratación laboral.

Ese mismo día sobresale la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, en la que la autoridad monetaria informará si hay cambios en las tasas. La conferencia de prensa de su presidenta, Christine Lagarde, será clave para evaluar la postura del organismo frente a la guerra y sus efectos.

Viernes 20 de marzo: Actividad económica

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (febrero)

Al cierre de la semana, en México se publicará el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) correspondiente a febrero. Este reporte ofrece una estimación preliminar sobre el comportamiento de la economía nacional y permite anticipar la trayectoria del IGAE, para medir la salud productiva.