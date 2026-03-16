IP espera el aterrizaje Reforma Judicial

Nadie puede negar que la IV-T, al triunfar en 2018, se ganó el derecho a imponer a la República su proyecto ideológico, objetivo que es innegable han logrado tras ocho años de ejercer el poder.

Pero también es irrefutable que ese proyecto ideológico, al eliminar todos los contrapesos democráticos al Poder Ejecutivo, logró tal concentración de poder que revivió a la todopoderosa Presidencia Imperial que gobernó a México durante casi todo el siglo pasado.

Por lo cual vale preguntar si tal concentración de Poder no lleva al Gobierno y su Partido a ignorar otras ideas, como las que. por salud económica de la Nación, plantea la IP al advertir que estará a prueba la Reforma Judicial, pues, al aterrizarla en la realidad, debe darles la certeza de que los jueces impartirán justicia eficazmente imparcial.

​​​​Las democráticas alternancias chilenas

Como dijo el clásico, haiga sido como haiga sido, la democracia de Chile es ejemplar para otras naciones que, aunque aducen casi venerar a los ciudadanos y ciudadanas, muestran peligrosa veta autoritaria al desconfiar de ellos.

Desde el regreso de la democracia en 1990, el sistema electoral de Chile ha permitido que el pueblo elija libremente a siete mandatarios de diversas ideologías, centro derecha, izquierda democrática y la izquierda marxista de Gabriel Boric, a quien acaba de relevar el ultraderechista José Antonio Kas.

Y, ejemplarmente para otras naciones, Chile da una lección a otras naciones, pues como prueba de su confianza en el pueblo, cada cuatro años deja que elija democráticamente a que proyecto ideológico favorece en las elecciones cada cuatro años. Ah, y todo sin hacer una Reforma Electoral con rasgos autoritarios.

​​​​AIFA: permisos federales para taxis

El general Isidro Patrón Román, administrador del Aeropuerto Felipe Ángeles, durante varias entrevistas concedidas la semana pasada, dio una información atendible para quienes defienden a los taxis por aplicación.

Dijo que en el AIFA no tienen problema con los taxis de aplicación, pues ahí, como es zona federal, todos los taxis tienen tramitar un permiso federal y licencia federal para operary, sean o no de aplicación, pagar regularmente el impuesto correspondiente.

Es un trámite muy sencillo, dijo el general Isidro Patrón Román, pero todos los que quieran dar servicio en el AIFA están obligados a gestionarlo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Notas en remolino

Circulan versiones de que Esthela Damián, Consejera Política de la Presidencia se moviliza para contender por la gubernatura de Guerrero. Cuando era diputada, quien esto escribe supo que contaba con el respaldo de Sedena… Llamó la atención la información de que los militares a cargo del Ferrocarril del Istmo abrieron licitación para contratar seguridad privada para protección de los pasajeros y de las instalaciones… La falla eléctrica que obligó a cerrar 72 horas el hospital Darío Fernández del ISSSTE prueba el deterioro por falta de mantenimiento de los hospitales públicos con lidian este sexenio por la errada política de salud del pasado sexenio… Aunque el derrame en costas de Veracruz y Tabasco lo cause una empresa contratada desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, se supone que alguien de Pemex supervisa sus trabajos … Desde la distancia de ocho décadas, suena actual la advertencia de Winston Churchill: “La democracia es la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás” …