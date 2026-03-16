¿Dónde está el talento especializado en México? La mitad se concentra en 4 estados

Encontrar talento especializado se ha convertido en un reto para las empresas en México, especialmente en ciertos estados. De acuerdo con datos de OCC, los perfiles que han desarrollado habilidades para áreas de ingeniería y tecnología se concentran en unas cuantas entidades, lo que genera escasez de competencias en algunos estados.

Esto ha provocado que las organizaciones tengan mayor dificultad encontrar talento especializado. Datos de la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup muestran que hasta un 67% de las empresas enfrenta problemas para cubrir vacantes.

El informe destaca que las posiciones que se relacionan con el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA), así como con su aplicación, son las que presentan mayor complejidad. Además, expone que las empresas medianas son las que enfrentan más problemas cuando se trata de cubrir posiciones especializadas.

La muestra de ManpowerGroup indica que las tres industrias con mayor complejidad son la automotriz, la de finanzas y seguros y la de manufactura, en las que se presume hay mayor escasez de talento.

¿Dónde está el talento especializado en México?

En el OCC Talks: ¿Dónde está el talento en México?, Karla Villanueva, gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado de OCC, reveló que el 52% del talento especializado en el país se ubica principalmente en cuatro entidades: la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

La experta reconoció que hay empresas ubicadas en otros estados donde el talento especializado escasea al punto de cuestionarse si fracasarán en su búsqueda de candidatos. Enfatizó que no será un fracaso, pero sí necesitan tomar decisiones estratégicas para atraer al personal que requieren.

“Hoy en día hay mucha competencia por obtener al mejor talento, especialmente cuando se trata de talento especializado”, reconoció.

Aunque la cifra responde al número de vacantes en dichos estados. Según el Reporte de salarios y mercado laboral de tecnología en México de Hireline, el 57.7% de las ofertas de empleo de talento especializado en tecnología se ubica en la CDMX, el informe refiere que la razón es por la alta concentración de corporativos, startups y consultorías tecnológicas.

Pero a la capital del país le siguen Nuevo León y Jalisco, estados que registraron las otras dos posiciones con más ofertas de puestos especializados, con 10.5% y 9.2% respectivamente, ello debido a su infraestructura y disponibilidad de talento. En tanto, la cuarta posición la tiene Querétaro (9%), debido a “su proximidad a la CDMX y su creciente ecosistema de innovación”, señala Hireline.

El top 10 de estados con mayor demanda de profesionales en TI se completa por el Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Quintana Roo y Aguascalientes, según el reporte, la suma de las 10 entidades concentra más del 96% de las ofertas de empleo en tecnología y que evidencia una distribución desigual de oportunidades en el resto del país.

¿Cómo atraer talento especializado en estados donde escasea?

Hoshy Maqueo, gerente de Atracción de Talento y administradora de Recursos Humanos en Menzies Aviation región Latinoamérica, resaltó en el OCC Talks que la clave está en la identificación de las vacantes, la propuesta de valor y en tener conciencia del talento al que se quiere llegar.

“Debes identificar qué tipo de vacante es la que estás buscando, si es una posición operativa, administrativa o ejecutiva”. Explicó que para eso se necesita una descripción del puesto que detalle el nivel de competencias tanto blandas como técnicas que se requieren, por ejemplo, el dominio de un idioma o manejo de un software en específico.

Asimismo, refirió que se debe tener "bien” estructurada la propuesta de valor para saber con qué se puede competir en el mercado, especialmente cuando el talento escasea, ello a su vez requiere identificar brechas generacionales, ya que lo que espera el talento joven en beneficios y prestaciones es diferente a profesionales más maduros.

En ese sentido, Karla Villanueva añadió que las personas mayores de 40 años no buscan empleo en el mismo lugar que los de 29 a 39 años, ya que estos últimos se ubican en otras plataformas como TikTok, por ello coincidieron en que es un punto que debe valorarse.

La experta en Recursos Humanos subrayó que ahora el reclutamiento es activo y ya no es suficiente con publicar vacantes y esperar a que el talento llegue. “Hay que atraerlo y a veces hacer búsquedas activas en bolsas de empleo u otro tipo de redes sociales orientadas a la parte laboral que nos permitan tener una eficiencia y atraer al candidato correctamente”, refirió.

Si bien reconoció que quienes buscan personal operativo especializado son quienes enfrentan mayores retos, resaltó que eso abre la puerta a buscar en nuevos mercados o incluso zonas geográficas.

Para tener mayor éxito en encontrar talento especializado, compartió que las organizaciones podrían considerar señalar en sus vacantes la posibilidad de reubicación geográfica para saber si los candidatos están dispuestos a cambiar entidad, pues resaltó que hay muchos profesionales que sí consideran reubicarse, aunque esto dependerá de las necesidades operativas.

Queda claro que las oportunidades laborales en sectores con cierto grado de especialización se han centralizado en ciertas zonas del país, de ahí que el 91% de las personas trabajadoras aceptaría mudarse por una oportunidad, dijo Karla Villanueva, quien reconoció que las organizaciones no siempre tienen la opción de importar talento, pero en ese caso, la línea está en optar por el empleo remoto.

Según datos del Termómetro Laboral de OCC, el 36% de las personas que hace trabajo remoto es porque sus centros laborales están en otro estado.