Shell dice que la demanda mundial de gas natural licuado aumentará al menos un 54% para 2040

Se estima que la demanda ⁠mundial de gas natural licuado aumentará entre un 54% y un ⁠68% para 2040 ⁠y entre un 45% y un 85% para 2050, partiendo de los 422 millones de toneladas de 2025, según informó el lunes Shell, el mayor comercializador de del mundo.

Hace un año, Shell afirmó que se esperaba que la demanda mundial de este combustible aumentara hasta situarse entre 630 y 718 millones de toneladas al año para 2040.

El lunes, Shell redujo el rango para 2040 a entre 650 y 710 millones de ⁠toneladas al año ⁠y amplió ⁠su previsión para 2050 a un rango ⁠de entre 610 y 780 millones de toneladas anuales.

Este optimismo respalda el plan de Shell de aumentar sus ventas de GNL entre un 4% y un 5% al ⁠año.