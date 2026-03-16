Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping podría retrasarse por guerra en Irán: Casa Blanca

⁠La reunión propuesta entre el presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, no corre peligro, pero podría retrasarse, ya que el ⁠líder republicano sigue centrado ⁠en la guerra con Irán, informó el lunes la Casa Blanca.

Trump tiene previsto viajar a China del 31 de marzo al 2 de abril para una cumbre muy esperada entre los líderes de las dos mayores economías del mundo.

"No creo que la reunión esté en peligro, pero es muy posible que se retrase", dijo la portavoz Karoline Leavitt al programa "Fox & Friends" de Fox News.

Trump dijo el domingo al Financial Times que podría posponer la reunión si China no ayudaba a desbloquear el estrecho de Ormuz. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Leavitt dijo que, en caso de que el ⁠viaje se retrasara, la Casa Blanca ⁠anunciaría nuevas fechas ⁠en breve.

"La máxima responsabilidad del presidente en este momento, como ⁠comandante en jefe, es garantizar el éxito continuo de la Operación Furia Épica, tal y como está haciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aquí en la Casa Blanca y en el país. Así que esperamos poder anunciar esas ⁠fechas muy pronto", afirmó.