Alianzas ofensivas

Para negociar la implementación de su Plan B, en Palacio Nacional han concedido un voto de confianza a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En un segundo plano, por el momento, quedaron Pablo Gómez y Ricardo Monreal, luego del frenón a la iniciativa de reforma constitucional en San Lázaro.

Por la misma vía, pero ahora en el recinto legislativo de la Cámara Alta, vendrá la nueva propuesta presidencial. Y será más nítida su verdadera intención: reprogramar la consulta sobre revocación de mandato. A través de la ampliación de los mecanismos de democracia participativa vendrá la cascada de cambios al sistema de partidos que no quisieron conceder el PT y el PVEM en la primera etapa.

Su rebelión fue exitosa, en tanto que se preserva el tamaño del Congreso de la Unión y las prerrogativas de los partidos políticos para los comicios del 2027. Quizá entonces, si funciona el Plan B, los temas electorales serán susceptibles de una consulta popular y la permanencia de Claudia Sheinbaum sea sometida a refrendo.

Rosa Icela y el líder de la mayoría morenista, Ignacio Mier, aterrizaron la propuesta construida en Palacio Nacional y cuentan con un principio de acuerdo. Los pevemistas, encabezados por Manuel Velasco, Carlos Puente y Arturo Escobar, están por la afirmativa. El PT esperará a ver la reacción de los puros en el Senado para definir su postura.

Un actor secundario tomará relevancia: el senador mexiquense Higinio Martínez, quien cuenta con 30 votos y podría ajustar cuentas –como muchos otros morenistas-- tras de un quinquenio de agravios y ninguneos.

Esa será la primera frontera. Cuando el dictamen de la iniciativa presidencial recale en San Lázaro –ya muy cerca de la Semana Santa, si van por un fast track legislativo—vendría un nuevo atorón... si el PVEM y el PT no ven satisfechas sus exigencias de fondo: un número grande de candidaturas para el 2027.

El diálogo puede ocurrir en el Palacio de Covián o en el recinto legislativo, pero la verdadera negociación se dará en Palacio Nacional. Mientras, la secretaria de Gobernación y los líderes de las bancadas morenistas podrían atinar a la construcción de escenarios óptimos, frente al realineamiento de los actores partidistas en curso.

La Cuarta Transformación, desde una perspectiva teórica, efectivamente es una coalición articulada por el mandato legal y popular de AMLO, en el sexenio, y actualmente de la presidenta Sheinbaum. La ideología no necesariamente es su fundamento y tampoco la determinan los partidos políticos, sino el conglomerado que suman sindicatos y distintas expresiones sociales que validan la ruta propuesta por sus líderes.

El nacionalismo, la defensa de la soberanía y una concepción “socialmente justa” de la economía son sus banderas actuales. La durabilidad de esa alianza está sujeta ahora al arbitrio de los intereses particulares de una minoría.

EFECTOS SECUNDARIOS

PERCANCES. En medio del puente largo, en las redes sociales se esparció rápidamente el reporte de un avión que cruzó a baja altura por el espacio aéreo de Cuernavaca, Morelos. Después se confirmó que era un Boeing 787 de Aeroméxico que después de iniciar la ruta Ciudad de México-Buenos Aires debió regresar al AICM, sin que se precisara la causa de su abrupto regreso. A finales del mes pasado, en Madrid, ocurrió otro incidente más vergonzoso aun, que involucró a la tripulación de otro aparato de esa aerolínea y obligó a la intervención de la Guardia Civil.