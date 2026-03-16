La Unión Europea anuncia ayuda humanitaria de 458 millones de euros para Medio Oriente

La Unión ⁠Europea anunció el lunes una ayuda humanitaria ⁠de 458 millones ⁠de euros (equivalente a cerca de 525 millones de dólares) para Oriente Medio, en respuesta a los conflictos de la región, como la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la campaña militar de Israel en Líbano.

"En un Oriente Medio devastado por la guerra, la Unión Europea da un ⁠paso al ⁠frente ⁠mientras otros dan un paso ⁠atrás", dijo Hadja Lahbib, comisaria de la UE responsable de crisis humanitarias.

Los fondos irán destinados a la asistencia humanitaria en Siria, Palestina, Líbano, Jordania y Egipto. En concreto, se dirigirán a apoyo vital, comida, acceso a agua potable, necesidades de alojamiento, atención médica y educación, explicó una portavoz del Ejecutivo comunitario en la rueda de prensa diaria de la Comisión.