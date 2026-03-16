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La Unión Europea anuncia ayuda humanitaria de 458 millones de euros para Medio Oriente
Los fondos buscan particularmente servir como apoyo vital, comida, acceso a agua potable, necesidades de alojamiento, atención médica y educación.
La Unión Europea anunció el lunes una ayuda humanitaria de 458 millones de euros (equivalente a cerca de 525 millones de dólares) para Oriente Medio, en respuesta a los conflictos de la región, como la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la campaña militar de Israel en Líbano.
"En un Oriente Medio devastado por la guerra, la Unión Europea da un paso al frente mientras otros dan un paso atrás", dijo Hadja Lahbib, comisaria de la UE responsable de crisis humanitarias.
Los fondos irán destinados a la asistencia humanitaria en Siria, Palestina, Líbano, Jordania y Egipto. En concreto, se dirigirán a apoyo vital, comida, acceso a agua potable, necesidades de alojamiento, atención médica y educación, explicó una portavoz del Ejecutivo comunitario en la rueda de prensa diaria de la Comisión.