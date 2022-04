El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por unanimidad de todos sus consejeros, una petición que le hizo la organización "Que siga la democracia", vinculada al partido Morena, para que pudiera instalar -de mutuo propio- casillas el próximo domingo para recibir votación de la revocación de mandato al Presidente de la República.

El consejero Ciro Murayama dijo que si cada partido instalara sus propias casillas en las elecciones sería el fin del sufragio efectivo.

“Pidieron la revocación, juntaron firmas, están impulsando el voto a favor de la permanencia del Presidente, es decir, son parte activa de la revocación. Que una parte quiera instalar sus propias casillas desnaturaliza la objetividad, la imparcialidad, la legalidad, la autonomía de una votación”, dijo el consejero Murayama durante la sesión.

El @INEMexico discute la petición de la AC "Que siga la democracia" de instalar casillas el domingo. Ellos son parte: ahora buscan sustituir al INE y ser juez y parte. Si cada parte, partido, instalara "sus" casillas en las elecciones, sería el fin del sufragio efectivo. Caray — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) April 6, 2022

En el mismo sentido, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona sostuvo que hubo una reforma legal y constitucional impulsada por Morena y el Gobierno federal para establecer la revocación de mandato, pero ya olvidaron cosas fundamentales como la prohibición de que el principal actor involucrado intervenga en el proceso, y luego hicieron una “interpretación” para ignorar la ley que ellos mismos aprobaron, y ahora quieren instalar propiamente casillas; “se van brincando de ocurrencia en ocurrencia, según la coyuntura”, dijo.

Durante una sesión de Consejo General, los 11 consejeros del INE rechazaron unánimemente la petición por considerarla ilegal, ya que no es posible que personas organicen un proceso comicial al margen de la institución electoral, que es la encargada de realizar la capacitación de funcionarios de casilla, dar legalidad a los votos, así como al conteo de los mismos.

Inconforme con esta decisión, el representante de Morena ante el INE, Mario Rafael Llergo, apoyó la petición de la asociación “Que siga la democracia”, pues argumentó que la autoridad electoral tiene la obligación de instalar por lo menos una casilla en cada sección electoral del país.

Sin embargo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que ese instituto no pudo instalar las 162,000 casillas por la decisión de la Cámara de Diputados de no otorgar a ese instituto el presupuesto total requerido de 3,800 millones de pesos para realizar la revocación de mandato.

También el consejero José Roberto Ruiz Saldaña dijo: “habría que desmentir cuantas veces sean necesarias al representante de Morena, el diputado Llergo, porque insiste en que es responsabilidad del INE que no se instale el número de casillas que la ley ordenaba, a esa mentira que es supuestamente culpable el INE, hay que insistir tantas veces también sean necesarias, en las responsabilidades de la Cámara de Diputados y Diputadas, por no haber dado los recursos solicitados en tiempo y forma por esta institución”.

La dirección jurídica del INE rechazó inicialmente la petición de la organización "Que siga la democracia” de instalar casillas, por lo que ésta recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entidad que ordenó al Consejo General dar respuesta a la petición.

La consejera Norma de la Cruz argumentó que las casillas para la revocación de mandato deben ubicarse en lugares que reúnan los requisitos establecidos en la ley, garantizando entre otros fácil y libre acceso para las y los electores, instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto, no ser casas habitadas por servidores públicos o de confianza, no ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos, o candidatos registrados en la elección de que se trate; no ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto o locales de partidos políticos; y no ser locales ocupados por cantinas, centros de vicios o similares.

“En conclusión, al ser una atribución del Instituto la ubicación de las casillas, la doble insaculación y capacitación de las ciudadanas y ciudadanos, emitir y entregar la lista nominal y la papeleta, así como acreditar a las representaciones y observadoras y observadores y, en general, derivado de la organización de la Revocación de Mandato, es exclusiva del Instituto”, advirtió.

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, afirmó que “hoy está claro que Morena quiere hacerse cargo de llevar a cabo las próximas elecciones, controlar el proceso electoral, reciba la votación y dé los resultados (…) es tener una regresión, un tipo volver al futuro, como la película, de regresar hacia el pasado, hacia allá nos conduce este régimen”, dijo.

Durante el debate de este asunto, el consejero Uuc-kib Espadas recordó que integrantes de Morena recolectaron casi 9 millones de firmas de apoyo a la revocación de mandato, pero falsificaron casi 3 millones de firmas, incluyendo la de 55,000 personas fallecidas.

El consejero presidente Lorenzo Córdova recordó que el INE validó 4 millones firmas, por lo que 7 millones no fueron capturadas debido a la falta de recursos. Sin embargo, anunció que la dirección del Registro Federal de Electorales trabaja en la sistematización de esas firmas, y en caso se encuentre suplantación de identidades, la Unidad Contencioso Administrativa del INE presentará las denuncias que correspondan.

