En su cuarta conferencia matutina de la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la aprobación de la Guardia Nacional, la iniciativa que anunció Morena para regular a las calificadoras crediticias, la compra de una planta de fertilizantes por parte de la pasada administración y el operativo federal en Guanajuato para desarticular al cártel Santa Rosa de Lima.

Acerca de la aprobación de la Guardia Nacional por parte de 17 Congresos de los estados, el Presidente dijo que esperará a que se apruebe en el resto de las Legislaturas locales, porque requiere que dicha figura de seguridad tenga amplia legitimidad. Indicó que, en paralelo, su gobierno ya trabaja en la elaboración de la ley reglamentaria de la Guardia Nacional y acciones administrativas que se requieren.

Acerca del proyecto inicial para comercializar un terreno de la Sedena para construir departamentos de lujo, ingresos que serían para financiar la Guardia Nacional, López Obrador indicó que ya no se realizará el proyecto de esa manera. Precisó que ahora sólo se construirán viviendas, pero serán para integrantes de la Guardia; refirió que ya no se ocupará la parte del terreno del Bosque de Chapultepec, únicamente el de la zona de Santa Fe.

Sobre la iniciativa que anunció Morena para regular a las calificadoras, López Obrador dijo que su gobierno está a favor de la transparencia. Mencionó que su gobierno respeta su trabajo, por lo que no limitará su función. Dijo estar seguro de que va bien la economía, “que vamos a crecer y que vamos a darles un ejemplo de cómo combatiendo la corrupción se puede tener una economía fuerte, sin déficit, sin deuda, sin inflación, sin devaluaciones”. Es importante, dijo, el desafío, pero siempre “vamos a ser respetuosos de la opinión de las calificadoras”. Pidió a las corredurías que en sus evaluaciones contemplen a la corrupción en el gobierno, como un indicador.

Indicó que no hay nada reservado en este gobierno, sólo aquello que tenga que ver con juicios penales que se impida dar a conocer información, para el debido proceso.

Sostuvo que el Gobierno federal ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la compra, en el anterior gobierno, de una planta de fertilizantes a un costo mayor (500 millones de dólares) de lo que estaba valuada (50 millones de dólares). Dijo que su gobierno no puede recibir la planta hasta se haga una investigación, y luego pediría la opinión de la gente para saber si se reconfigura o no se vende. Indicó que, así como ese ejemplo, hay varios casos más: detalló que en el gobierno de Felipe Calderón adquirió un rancho en Sinaloa, en 120 millones de dólares, el cual no tiene actualmente uso.

Respecto a los abucheos en sus mítines hacia los Gobernadores, dijo estar seguro de ya no habrán expresiones y gritos de ese tipo contra los mandatarios estatales. Aseguró que ya está terminando de recorrer todas las entidades, y sólo le falta acudir a Guanajuato; Jalisco; Aguascalientes y San Luis Potosí.

El presidente López Obrador confirmó el operativo federal en Guanajuato para desarticular al cártel Santa Rosa de Lima, que liderea José Antonio Yépez “El Marro”. Aseveró que es un operativo que se está llevando a cabo para darle protección a la gente. Indicó que no ha habido pérdida de vidas humanas. Refirió que el gobierno del estado hizo la solicitud de cateos, y pidió el respaldo del gobierno federal para que haya paz y tranquilidad.

Cuestionado acerca de las batallas que tienen que librar los familiares de víctimas desaparecidos, el Presidente dijo que en el país las cosas han cambiado, porque ahora se protegen a las personas. El Estado mexicano, abundó, ya no es el “violador de derechos humanos por excelencia, no hay persecución, espionaje, no hay tortura”.

Acerca de los regalos que recibe en sus giras, el Primer Mandatario refirió que dará la instrucción para que se haga un inventario, y al final de su mandato queden en resguardo del Palacio Nacional.

Finalmente, a unos días de cumplir 100 días de gobierno, Andrés Manuel López Obrador dijo –en términos beisboleros— que ya inició la temporada, y ha tenido más juegos ganados que perdidos; afirmó que el gobierno tiene bien manager, y “vamos a ganar la temporada. Vamos a estar en las finales. Y de siete juegos vamos a resolver en cuatro. Vamos a cepillar a los del equipo conservador, a los del equipo fifí”.

erp