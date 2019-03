El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que los abucheos a gobernadores en los eventos oficiales que encabeza, es “infantilismo político”. Sin embargo, aseveró que no dejará de acudir a las plazas, porque sirve para la gente se "desahogue".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo desconocer el supuesto memorándum de Morena, en el que se pide a simpatizantes y militantes de ese partido aplaudir al Presidente y abuchear a los gobernadores en los eventos oficiales. Sin embargo, el Primer Mandatario instó para que se investigue esa situación.

Exigimos que el @GobiernoMx y su partido se pronuncien sobre la autenticidad del documento que salió a la luz pública, en el que el @PartidoMorenaMx promueve acciones que dividen a los mexicanos y generan encono. pic.twitter.com/yr9wTUCnfK — PRI (@PRI_Nacional) 4 de marzo de 2019

El Presidente dijo que sólo en una ocasión ha detectado un acto velado en contra de un gobernador, y fue en Guerrero con el mandatario del PRI, Héctor Astudillo.

“Sólo en un caso que sentí que sí hubo manipulación, en el caso de Guerrero en una visita que hice a Tlapa, Guerrero, a La Montaña, y llamé la atención sobre eso. Aquí, incluso, lo dije, porque eso no se vale, eso es una falta de respeto. En los otros casos no.

“De todas maneras, no deja de haber resentimientos, revanchismo; y hay todavía en toda la sociedad política, no sólo en un partido, en la sociedad política, no así en el pueblo, hay mucho infantilismo político en los dirigentes —con todo respeto a los niños—, que no se vaya a malinterpretar, falta más desarrollo político arriba”, comentó el Presidente.

López Obrador refirió que, si los gobernadores de oposición dejan de ir a sus mítines debido a los abucheos, él podría acudir a visitarlos personalmente, pero lo que no dejará de hacer —advirtió— será dejar de ir a la “plaza, porque a mí me sirve la comunicación con la gente”.

“Si ellos no quieren exponerse, yo podría visitarlos a ellos, hablar con ellos, porque son la autoridad en un estado y yo tengo que tratarlos con mucho respeto; pero sí tengo que seguir en la plaza, porque a mí me sirve para saber cómo van los programas. Yo no puedo perder la comunicación con la gente, no me puedo encerrar.

“Muchos, además de que quieren que se les atienda quieren ser escuchados, sobre todo, quieren que se les escuche. Entonces, por eso el acto público es importante, porque ahí, aunque no se resuelven los problemas, en algunos casos yo puedo dar instrucciones en lo que nos corresponde, otras cosas tienen que ver con el Poder Judicial, con otros poderes. Pero el hecho de que puedan expresar sus sentimientos, desahogarse, es parte de nuestra responsabilidad escuchar a la gente. También los gobernadores, debo decirlo, se han portado muy bien, muy bien”, refirió López Obrador.

[email protected]