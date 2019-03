El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no apoyar a grupos criminales que se dedican al robo de combustible, luego de que ayer en Guanajuato, pobladores intentaron impedir un operativo en contra de un líder huachicolero en la entidad.

“Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, en los pueblos, en los ejidos, en las colonias, que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno, no caigan en esas actividades”, manifestó el Presidente.

En conferencia de prensa el mandatario aseguró que en caso de que las comunidades requieran de algún apoyo, pueden acudir al gobierno federal para de esta forma evitarse “problemas, riesgos, pero además la vergüenza”.

“No apoyen a esta gente que aparentemente o falsamente les ayudan, eso no es real, ellos no les ayudan, ellos buscan perjudicarle, que no haya este apoyo a grupos que se dedican a la delincuencia”, insistió.

López Obrador dijo que es lamentable que organizaciones delictivas se apoyen en la gente para tener protección y cometer ilícitos, “un poco lo que sucedía, porque ya está desapareciendo, afortunadamente, con lo del robo de combustible”.

Sin embargo, subrayó, todavía hay comunidades, no todos los pueblos, no toda la gente, para no generalizar, pero sí existen personas que protegen a grupos de delincuentes, lo acabamos de constatar en Guanajuato, ayer todavía en un operativo del gobierno de Guanajuato con la coordinación del gobierno federal y la fiscalía se llevó a cabo un cateo todo de conformidad con los procedimientos legales y hubo resistencia de los pobladores para que no pudieran detener a los integrantes de una banda.

En este sentido explicó que el operativo de ayer en Guanajuato no provocó pérdidas humanas o heridos, además de que hubo detenciones, decomisos de armas y vehículos.