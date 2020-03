Dos gobernadores en funciones, tres diputados federales y una legisladora local han dado positivo a pruebas de coronavirus (Covid-19). En todos los casos, su estado de salud se reporta estable, sólo con algunos síntomas como tos o estornudos.

Se trata de los mandatarios Omar Fayad, de Hidalgo, y Adán Augusto López, de Tabasco. También, los diputados federales María Libier González Anaya y Jorge Alcibíades García, ambos del partido Movimiento Ciudadano, y María de Jesús Rosete Sánchez de Encuentro Social (PES).

La diputada en el Congreso de Quintana Roo Ana Pamplona Ramírez (PT) confirmó en un video que también adquirió el Covid-19.

“Primero es mi salud y la salud de los demás. Ciertamente hemos estado atendiendo reuniones; informé a la gente de mi condición y estoy metiendo mis justificantes médicos para que vean que no es una situación de necedad; es una situación que me obliga como ciudadana a cuidar mi salud y la de todos ustedes. No hagamos caso omiso a esta situación que estamos viviendo”, expresó la legisladora de Quintana Roo mediante un video posteado en su cuenta de Twitter.

A las 8:59 horas de ayer el gobernador Adán Augusto López Hernández (de 56 años de edad), del partido Morena, posteó en su Twitter:

“Buenos días, les informo que me practiqué la prueba del Covid-19 y me acaban de notificar que el resultado es positivo. A partir de este momento estaré en casa en cuarentena y observación. Desde aquí seguiremos trabajando para que Tabasco pueda superar esta crisis”, mencionó.

El sábado, el gobernador Omar Fayad (57 años de edad) también transmitió a través de Twitter su decisión de aislarse en su casa al haber sido diagnosticado con el Covid-19.

“Desde mi cuarentena en casa sigo trabajando y dirigiendo los esfuerzos de mi gobierno para controlar la pandemia en Hidalgo. Nada nos detendrá para superar juntos esta crisis”, mencionó el mandatario priista.

El diputado federal Jorge Alcibíades García Lara (50 años de edad) informó de su padecimiento e hizo un exhorto: “Sigamos las recomendaciones de higiene y monitoreo, y salgamos de esto juntos. Nos necesitamos y sólo así caminaremos hacia adelante”.

Ayer en la noche el PES anunció queRosete Sánchez dio positivo al virus.

